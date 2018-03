TASR

Nakreslený víťazný marš Košičaniek vyšiel ideálne

Na snímke s loptou hráčka Good Angels Košice Anna Jurčenková, vpravo — Foto: TASR/František Iván

Košice 19. marca (TASR) - Finále rozlúsknuté vo veľkom štýle a po opätovnom zdolaní Rigy úspešná obhajoba titulu. Basketbalistky Good Angels Košice sa z finálového turnaja Východoeurópskej ligy (EEWBL) vrátili s vizitkou dvojnásobných šampióniek súťaže. Domácim hráčkam nedovolili odplatu za vlaňajšie finále v Košiciach a získali najväčší úspech v tejto sezóne.

Finálový turnaj štyroch najlepších tímov EEWBL sa pre Košičanky začal semifinálovým víťazstvom 74:69 nad švédskym družstvom Udominate Basket. Potvrdili v ňom pozíciu favorita a hoci dovolili súperkám stiahnuť ich náskok, napokon si predsa len vybojovali účasť vo finále. V ňom, rovnako ako vlani, keď sa záverečný turnaj konal v Košiciach, čelili družstvu TTT Riga. Domáce hráčky si počas zápasu viackrát vybojovali náskok a zdalo sa, že sa im odveta vydarí. Košičanky však boli proti. Za stavu 68:71 Zuzana Žirková trojkou vyrovnala minútu pred koncom štvrtej štvrtiny a o dokonalý šok domácich hráčok i divákov sa sekundu pred koncom riadneho hracieho času postarala Darxia Morrisová. Tá takisto presne namierila spoza trojkového oblúka. "Bol posledný zápas dlhodobej súťaže, nerozhodný stav vo finále a vtom sme trafili víťaznú trojku. Krajší záver tohtoročného pôsobenia v EEWBL sme si ani nemohli želať. Tá rozhodujúca trojka vyšla presne tak, ako sme si nakreslili. Že to vyšlo detailne a trafila ťažkú strelu cez pivotku, je aj náhoda, ale presne tak sme si to želali," prezradil tréner Peter Jankovič.

Košičanky bezprostredne po Morrisovej zásahu vybuchli radosťou, ideálnym načasovaním úspešnej trojky nedali domácim šancu na odpoveď. "Všetci sme sa z toho ohromne tešili. To, že sme zvíťazili trojkou v poslednej sekunde, ešte zvýšilo našu radosť," uviedla Žirková. Good Angels a TTT Riga finálovou účasťou potvrdili, že sú najlepšie tímy súťaže. Podľa dávnejších vyjadrení hráčok išla liga úrovňou nahor, ale zloženie finálovej dvojice bolo totožné s minulým ročníkom a na radosť slovenského družstva aj s rovnakým víťazom. "Riga je veľmi dobrý súper, navyše ich hnalo aj domáce prostredie. Šťastie však stálo na našej strane, zároveň sme však aj my potvrdili našu kvalitu. Teraz hráme naozaj dobre a verím, že nám to vydrží do konca sezóny," dodala Žirková.

Pre slovenského majstra sa tým uzavrela ďalšia zo štyroch súťaží, v ktorej pôsobil počas sezóny 2017/2018. Víťazstvom v silnej konkurencii ambicióznych európskych družstiev dokázal svoju príslušnosť k európskej špičke. Na EEWBL má tréner Jankovič vlastný názor: "Zakázal by som účasť tureckým družstvám, ktoré ju podľa mňa dehonestujú. Spočiatku prídu so silnými zostavami a po dvoch zápasoch to zabalia, hrajú s juniorkami a prehrávajú vysokými rozdielmi. Prvé štyri tímy, ktoré boli na záverečnom turnaji, majú svoju vysokú kvalitu."