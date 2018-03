TASR

Fotografická súťaž Horná Nitra mojimi očami pozná svojich víťazov

Na najkrajších záberoch regiónu zvečnili fotografi nielen prírodu, ale tiež historické a kultúrne dedičstvo predkov.

Prievidza 19. marca (TASR) - Aktuálny siedmy ročník fotografickej súťaže Horná Nitra mojimi očami pozná svojich víťazov. Na najkrajších záberoch regiónu zvečnili nielen prírodu, ale tiež historické a kultúrne dedičstvo predkov. Ceny si amatérski fotografi prebrali v priestoroch nákupného centra v Prievidzi v nedeľu (18.3.), informoval v pondelok TASR riaditeľ Domu Matice slovenskej v Prievidzi Vlastimil Uhlár.

Do súťaže v gescii Domu Matice slovenskej v Prievidzi, ktorý ju pripravil spolu s partnermi, sa prihlásilo dovedna 52 fotografov so 198 fotografiami. Porotcovia vyberali zo 157 snímok, ktorých autori pochádzali aj mimo územia hornej Nitry. Tento ročník zaujal okrem iných i fotografov z Bratislavy či Považskej Bystrice. "Som veľmi rád, že je to už siedmy ročník a že sa nám všetkých sedem ročníkov podarilo úspešne zorganizovať. Naši partneri zo štátnej správy, samosprávy i súkromnej sféry sa od prvého ročníka takmer nemenia. Aj to svedčí o tom, že táto súťaž má svoje opodstatnenie a stretla sa s pozitívnym ohlasom u ľudí," skonštatoval Uhlár.

Odborná porota vybrala definitívnych víťazov, ktorých diela prezentovali matičiari na vernisáži. Porota pozostávala z dvoch fotografov Jozefa Kapustu a Karola Kobellu i odborníčky na cestovný ruch Sylvie Maliarikovej. "Výber fotografií bol pomerne náročný. Všeobecne však môžem povedať, že ich kvalita sa z roka na rok zvyšuje," zhodnotil Kapusta.

V kategórii Ľudové zvyky a tradície zvíťazila Petra Oboňová s fotografiou "Už dosť!", v Historických pamiatkach a ľudovej architektúre najviac zaujal Miroslav Zajíc s tromi snímkami s názvami "Porubský skvost – kostol sv. Mikuláša", "V mesačnom svetle" a "V zlatom šate". Víťazom fotografie v kategórii Príroda sa stal Milan Sušienka so svojou snímkou "Na konci leta". O najlepších fotografiách sa rozhodovalo aj na internete, do hlasovania na facebookovej stránke súťaže sa zapojilo 20.000 používateľov tejto sociálnej siete. Internetovým hlasujúcim sa najviac páčila fotografia pod názvom "Zámku kus" od Martiny Mokrej.

Výstavu najlepších 36 fotografií súťaže si môže verejnosť pozrieť v priestoroch nákupného centra v Prievidzi do 30. apríla.