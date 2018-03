TASR

Dnes o 08:06 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovenský rozhlas pripravil Deň slovenskej hudby

Ide o súčasť kampane 'Sme naladení na slovenskú hudbu', ktorú spustila RTVS na podporu slovenskej hudobnej scény a jej tvorcov.

Na archívnej snímke osvetlená budova Slovenského rozhlasu RTVS na Mýtnej ulici v Bratislave — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 19. marca (TASR) - Slovenský rozhlas pripravil pre svojich poslucháčov Deň slovenskej hudby. Jeho okruhy - Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín a Rádio_FM odvysielajú v utorok 20. marca viac domácej tvorby ako zvyčajne. Ide o súčasť kampane „Sme naladení na slovenskú hudbu", ktorú spustila RTVS na podporu slovenskej hudobnej scény a jej tvorcov. TASR informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.

RTVS uviedla, že v relácii Dobré ráno, Slovensko! v Rádiu Slovensko, v predpoludňajšom Magazíne Rádia Regina Západ a v Rádiobudíkoch Rádia Regina Stred a Východ sa bude v utorok hudobná dramaturgia orientovať výlučne na slovenských interpretov. Rádio Regina Západ vyspovedá v bratislavskom štúdiu od 10.00 h dvoch hudobných hostí – Simu Martausovú a Jána Kurica. Okrem toho každá hodina utorkového vysielania v Rádiu Slovensko sa začne dvomi a od stredy (21.3.) do nedele (25.3.) jednou slovenskou pesničkou.

Éterom Rádia_FM bude výhradne domáca tvorba znieť v utorok od 06.00 do 18.00 h. Na vlnách Rádia Devín si prídu na svoje milovníci slovenských skladieb v prúdovom vysielaní od 07.00 do 10.00 h a od 14.00 do 16.00 h.

„Všetky rozhlasové programové služby RTVS venujú domácej hudobnej scéne veľkú pozornosť a kampaňou Sme naladení na slovenskú hudbu to chceme zdôrazniť," vysvetľuje riaditeľ sekcie rozhlasových služieb SRo Michal Dzurjanin.

Kampaň „Sme naladení na slovenskú hudbu“ podporujú mnohé známe osobnosti zo sveta hudby. Medzi nimi napríklad Kristína, Mária Čírová, Janko Lehotský, Pavol Hammel, Mário „Kuly“ Kollár, Adam Ďurica, Ondrej Kandráč, Soňa Horňáková, Peter Lipa, Adriana Kučerová, Vec, Billy Barman, Tolstoys či dirigent Adrian Kokoš.