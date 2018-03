TASR

Detekcia kozmického žiarenia sa dá zaznamenať aj pomocou smartfónov

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 19. marca (TASR) – Detekcia kozmického žiarenia sa dá zaznamenať aj pomocou smartfónov. Uviedol to v pondelok na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave koordinátor kolaborácie Credo V4 Fedor Šimkovic.

"Ľudstvo sa zaujíma o to, čo sa vo vesmíre deje a preto potrebujeme mať nejaké zariadenia, aby sme napríklad kozmické žiarenie vedeli zaregistrovať. Budujú sa veľké infraštruktúry, napríklad v Argentíne alebo na Južnom póle, ale existuje aj iná cesta, ktorou sa dá ísť," povedal Šimkovic s tým, že do tohto projektu sa bude môcť zapojiť aj široká verejnosť nainštalovaním aplikácie do smartfónu. Prostredníctvom nej bude podľa Šimkovica možné zaznamenať detekovanie kozmického žiarenia. Takto sa budú dať získať nielen informácie o vesmíre, ale aj o atmosfére, ktorá nás ochraňuje pred účinkami kozmického žiarenia.

"Kozmické žiarenie má vplyv na ľudský organizmus, na chod elektronických zariadení, ale aj na to, čo vieme o vesmíre," zhodnotil Šimkovic. Ako doplnil, pomocou aplikácie, ktorá bude nainštalovaná v smartfónoch, sa budú informácie z nich zbierať a následne spracovávať. Podľa iniciátora kolaborácie Credo V4 Piotra Homolu sa získané informácie odošlú do datacentier automaticky.

"Výskumy na malých zariadeniach alebo také, ktoré sú rozdelené medzi veľa ľudí, výskum jednak zlacňujú a množstvo dát, ktoré sa dajú spracovať je oveľa väčšie," vysvetlil dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského Jozef Masarik. Kozmické žiarenie poskytuje množstvo informácii. "Sú úvahy o tom, že kozmické žiarenie je zodpovedné za oblačnosť," uzavrel dekan fakulty.