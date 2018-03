TASR

Fábry nahradil v SR 21 Kotríka, ďalšie zmeny momentálne nehrozia

Kotríka trápi zápal kĺbu v kolene.

René Kotrík (vpravo). — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Šamorín 19. marca (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Oto Brunegraf musel v pondelok pristúpiť k zmene v nominácii stredopoliarov. Andrej Fábry nahradil spoluhráča z FC Nitra Reného Kotríka, ktorého trápi zápal kĺbu v kolene.

Mladí Slováci sa od nedele v Šamoríne pripravujú na dvojzápas kvalifikácie majstrovstiev Európy 2019 tejto vekovej kategórie proti albánskym rovesníkom. Hrá sa 23. marca v Tirane a o štyri dni neskôr v Žiline. "Snažili sme sa urobiť všetko, aby sa Kotríkov zdravotný stav zlepšil. Perspektíva však napokon nie je taká, aby stihol byť fit do prvého zápasu v Albánsku. Pri náhrade sme mali určitú dilemu, zavážila momentálna forma. Fábry dal v uplynulom ligovom stretnutí gól, aj to mu pomohlo. Niektorí ďalší chalani majú šrámy, ale verím, že lekár s celým realizačným tímom ich pripravia. Verím, že už nebude treba riešiť žiadne zmeny," citovala Brunegrafa oficiálna stránka Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Hráči budú v Šamoríne trénovať do stredy, vo štvrtok odletia do Albánska. Deň po piatkovom stretnutí ešte absolvujú tréning v Tirane a potom sa vrátia na Slovensko. V tabuľke 2. kvalifikačnej skupiny figurujú na piatej priečke so ziskom 6 bodov, Albánci na štvrtom mieste majú na konte rovnaký počet bodov.