TASR

Festival Hory a mesto je v novom priestore s veľkou účasťou autorov SR

Bratislava 19. marca (TASR) – Novinkou medzinárodného festivalu horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto 2018 v Bratislave je zmena miesta. Jeho 19. ročník bude od stredy 21. do nedele 25. marca v obchodnom centre Bory Mall s kinami Cinemax.

"Je to z dôvodu potreby väčších priestorov na bohatý filmový aj sprievodný program. Na otvorení festivalu v stredu zaspieva Sima Martausová, ktorá je vášnivá outdooristka a má rada prírodu. Okrem ukážok rôznych športov si na festivalovom pódiu môžu návštevníci vyskúšať lezeckú stenu či chodenie po napnutom lane, bude sa dobýjať Everest aj súťažiť v boulderingu. Pre školy pripravíme náučný chodník a budú ďalšie aktivity v sprievodnom programe," uviedla pre TASR výkonná riaditeľka festivalu Ivana Sidorová.

Z takmer 50 filmov v súťažnej sekcii je 13 slovenských. Väčšina z nich sa nakrúcala doma, zachytáva slovenské prostredie aj témy, ostatné sa odohrávajú v Mongolsku, Himalájach, Ekvádore, Afrike a Iráne. Ich autormi sú filmári, ktorí sa pravidelne na festival vracajú - Pavol Barabáš, Erik Baláž, Rastislav Hatiar, Branislav Molnár, Peter Csonka, Adam Lisý, ale aj nováčikovia.

Slovensko je zastúpené i v programovej sekcii Cestokluby Kino svet, ktorá je o rozprávaní zážitkov z ciest. Tie sú výsledkom prekonávania predsudkov, strachu i adrenalínu, napĺňania osobných výziev, zdolávania extrémnych situácií, dlhého plánovania či improvizácie v priestore. Bude desať programových blokov s 19 prezentáciami 27 prednášajúcich o 32 krajinách na piatich kontinentoch.

Na festival opäť prídu 'cestoklubové legendy' ako Svetozár Krno, Pavol Breier, Miroslav Langer, Mikuláš Sliacky, Ján Kerekeš, no so zážitkami sa podelia i noví cestovatelia s veľkými témami. Taký je rozsiahly projekt Tomáša Vilčeka Cesta okolo sveta Tomas World Expedition, ktorý prináša rôznorodý pohľad na svet v jeho krásach aj kontrastoch biedy a problémov. V programe sú aj filmy, ktoré popri túžbe objavovať majú v sebe istú nadhodnotu pomáhať iným. Napríklad cesta Václava Malinského 3600 km pešo po hraniciach Československa, ktorá je venovaná dievčatku s mozgovou obrnou, alebo dobrovoľnícka misia pre miestnych obyvateľov, ktorú podnikla Katarína Hanzelyová a porozpráva o nej v prezentácii Sila mýtického Altaja.

"Chceme tiež sprostredkovať dialóg medzi mestom a horami. Preto otvárame novú sekciu Horská kultúra – Zrod a súčasnosť horskej kultúry v Karpatoch. Ide o poľsko-slovenský projekt, ktorý prináša reflexiu o živote a hodnotách v horách, krásnej prírode a pastierskej existencii vo filme Redik Karpatsky - cesta stretnutí, od Brašova do Rožnova pod Radhoštěm. Stvárňuje akúsi historickú rekonštrukciu valašskej kolonizácie, ktorá dala základ trvalému horskému osídleniu v Karpatoch. Prezentáciou Pavla Breiera a Ľuboslava Tatarku sa prenesieme do súčasného Slovenska a otvoríme diskusiu o situácii u nás. Ambíciou je pokračovať v tejto sekcii, nazrieť do tematiky horskej kultúry z rôznych uhlov pohľadu, zachytiť jej súčasné trendy a hodnoty," informuje dramaturgička programovej sekcie cestoklubov Soňa Oravcová.