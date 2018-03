TASR

Dnes o 16:23 čítanie na minútu 0 zdieľaní Futbalisti SR na turnaj do Bangkoku bez zraneného Hamšíka

Na archívnej snímke Marek Hamšík. — Foto: TASR/Martin Baumann

Senec 19. marca (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia odcestuje na medzinárodný turnaj King's Cup do thajského Bangkoku bez Mareka Hamšíka.

Stredopoliar SSC Neapol si v nedeľňajšom zápase Serie A proti FC Janov privodil zranenie stehenného svalu, ktoré mu neumožní absolvovať reprezentačný výjazd vyplnený dvoma zápasmi. Tréner Ján Kozák na jeho miesto dodatočne nepovolá žiadneho náhradníka, k dispozícii má široký 23-členný káder.

"S Marekom som sa stihol rozprávať iba krátko, ale situácia nie je dobrá a do Thajska s nami nepocestuje. Pichlo ho v svale a rozsah zranenia bude asi väčší. Je to veľká škoda, pretože sme sa tešili, že budeme prvýkrát od novembra všetci spolu. Aj také veci sa však vo futbale stávajú. Marekovi prajem, aby sa čo najskôr dostal do formy, keďže Neapol má ešte šancu na titul a bude svojho kapitána potrebovať," povedal Kozák na pondelňajšej tlačovej konferencii.

Zdravotné problémy trápia aj defenzívneho univerzála Norberta Gyömbéra, ten však, na rozdiel od Hamšíka, s tímom do Bangkoku pôjde. "Noro má zdravotné problémy, pre ktoré vynechal uplynulé zápasy vo svojom klube. Po konzultácii s lekármi a samotným hráčom sme sa dohodli, že s nami pocestuje. Prvý zápas nestihne, v druhom by mohol byť k dispozícii. Aj keby však nehral, tak starostlivosť o neho bude stopercentná," dodal kormidelník slovenského tímu.