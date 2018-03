Jednoduchý návod na strihanie ovocných stromčekov. Urobte to takto a porastú ako z vody!

Dobré noviny

Čas orezávania stromov sa neúprosne blíži. Stačí poznať tieto tri kroky a dokážete všetko sami.

— Foto: adn

BRATISLAVA 19. marca - Zima sa síce pomaly, no isto končí. Už o nedlho sa dočkáme lúčov jarného slniečka a príjemných teplôt, ktoré nám dovolia si vychutnať prechádzku, či posedenie na terase. Tešia sa aj milovníci svojich záhrad. Začínajú sa práce okolo domu, s ktorými sa spája aj strihanie a orezávanie stromov. Na to, aby boli stromy krásne a plné života je potrebné správna a pravidelná starostlivosť. Tomu, kto ešte nepozná ako správne strihať stromčeky a chcel by to tento rok zvládnuť sám, ponúkame tri jednoduché kroky.

V našich končinách najčastejšie pestujeme malvice (jablone, hrušky) a kôstkovice (slivky, čerešne), nasledovný postup platí pre obe skupiny.

Nezabudnite na precíznosť

Na začiatok nezabudnite odstrániť odumreté, choré a poškodené konáre. Následne odstráňte konáre, ktoré rastú vertikálne a výhonky, ktoré sa nachádzajú na kmeni stromu. Takéto konáre je potrebné odstrániť, čo najbližšie pri mieste odkiaľ vyrastajú. Dávajte pozor, aby ste nezabudli na žiadne malé výrastky.

Foto: Modernfarmer

Odstránili ste všetky konáre?

V tom prípade prejdeme na ďalší krok. Od upraveného stromu odstúpte a presvedčte sa, či sú všetky zastrihnuté konáre rovnomerné tak, aby tvorili lámavú korunu smerom do centra. Konáre, ktoré vyzerajú zdravšie radšej obíďte a nestrihajte. V prípade, že máte pochybnosti o tom, ktorý konár odstrihnúť, inšpirujte sa pomôckou, v rámci ktorej prirovnávate konáre k uhlom na hodinových ručičkách. Ideálny uhol je, ak sa konár nachádza na druhej či na desiatej hodine. Tupší uhol nie je v poriadku, konár sa totiž môže pod váhou úrody zlomiť. Presvetľovanie je veľmi dôležité a preto s ním neskončite, až kým nedocielite aspoň 13-30 centimetrov prázdny priestor medzi konármi.

Foto: Modernfarmer

Skracovanie konárov

Tretí krok je ten najjednoduchší zo všetkých. Konáre, ktoré sú najvzdialenejšie skracujte. Budú rásť do hrúbky. Vyhnete sa tak konárom, ktoré sú náchylné na odlomenie. Jednoročné výhonky? Áno aj tie treba skracovať, približne o 20 až 30 percent z dĺžky. Dbajte však nato, aby ste strihali tesne nad pukom, ktorý smeruje tam, kam chcete, aby konár rástol.

Foto: Modernfarmer

Najlepší čas na rez ovocných stromov

Čo sa týka malvíc rozlišujeme predjarný a letná rez. Predjarný sa vykonáva v dobe, keď už nehrozia silné mrazy. Letný rez sa zase robí od júna do augusta. Jún je mesiac, kedy nie sú letorasty zdrevnatené a tak sa dajú konáre odrhnúť veľmi ľahko. Rez pri kôstkoviciach sa vykonáva až po zbere úrody. Výnimkou sú iba slivky, ktoré dozrievajú neskoro, preto by sa tieto stromy mali strihať ešte pred zberom.