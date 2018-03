Dobré noviny

Fotograf navštívil stratený mongolský kmeň a vytvoril tieto prekrásne zábery

Život bez stresu a hluku veľkomesta. To je to, čo prežívajú ľudia z mongolského kmeňu. Krásu a pokoj života mimo civilizácie sa podarilo zachytiť na fotografiu.

— Foto: Where Cool Things Happen

ULAMBÁTAR 19. marca - Ľudská civilizácie sa vyvíja a stále napreduje. Na bývanie v jaskyniach sa už takmer úplne zabudlo. Dnes ľudia žijú vo veľkých či menších mestách, v rodinných domoch či bytoch. Vrátiť sa späť do minulosti by asi nechcel nikto. Vlastnú kultúru a úctu voči predkom si však niekoľko kmeňov zachovalo. Dukhovia sú jedným z kočovných kmeňov, ktorý prežil niekoľko storočí v rovnakom regióne v Mongolsku. Počas dlhých rokov sa im okrem iného podarilo vytvoriť si zvláštny vzťah s divokými zvieratami. Je to vzťah, ktorý nenechá nikoho chladným. Dunkhovia si okrem iného vybudovali aj veľmi blízky vzťah so sobmi, ktoré využívajú na prepravu.

Tento stratený kmeň s veľkým šťastím navštívil fotograf Hamid Sardar-Afkhami a zdokumentoval všetko, čo sa dalo. Rozhodol sa odísť na miesta, kde aj dnes človek a príroda žijú v blízkom spojení. Na miesta, kde nepoznajú stres a hluk moderného sveta. Hamid strávil v komunite niekoľko rokov a podarili sa mu naozaj úžasné zábery. Unikátna séria fotografií odhaľuje svet, v ktorom jediným poslaním je prežiť a dať život. Svet, ktorý je drsný a krutý, no na druhej strane dojímavý a nádherný.

