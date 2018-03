TASR

Dnes o 13:59 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Bratislavskí poslanci odobrili koncepciu pomoci ľuďom bez domova

Aj prostredníctvom nej sa chce magistrát zamerať na prevenciu, zníženie počtu bezdomovcov či skvalitnenie systému poskytovaných sociálnych služieb.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 19. marca (TASR) – Bratislavskí mestskí poslanci schválili Koncepciu pomoci ľuďom bez domova v hlavnom meste. Aj prostredníctvom nej sa chce magistrát zamerať na prevenciu, zníženie počtu bezdomovcov či skvalitnenie systému poskytovaných sociálnych služieb.

Hlavné mesto chce zníženie počtu ľudí bez domova dosiahnuť účinnou spoluprácou a koordináciou samosprávy, mimovládnych organizácií, mestských častí, Bratislavského samosprávneho kraja i štátu. Pomôcť má aj vytvorená koncepcia, ktorej cieľom je zachytenie problematiky ľudí v sociálnej núdzi a určenie konkrétnych krokov k zlepšeniu ich situácie.

"Táto koncepcia má za úlohu vytvoriť sieť pomoci ľuďom bez domova," priblížil bratislavský primátor Ivo Nesrovnal. V Bratislave je totiž podľa jeho slov v rámci celého Slovenska najviac bezdomovcov, približne polovica z nich nepochádza z hlavného mesta. Aj z tohto dôvodu bude pri realizácii pomoci ľuďom bez domova v Bratislave spolupracovať aj štát.

V koncepcii si mesto zadefinovalo sedem prioritných oblastí v rámci pomoci ľudom bez domova. Medzi nimi je napríklad prevencia, zníženie počtu ľudí žijúcich vonku, skvalitnenie systému poskytovaných sociálnych služieb, zvyšovanie kvality integračných prístupov pri práci s bezdomovcami či spolupráca aktérov. Taktiež tvorba dokumentov, ako je prevencia vzniku extrémnej formy sociálneho vylúčenia, housing first či práca s osobami pracujúcimi v "sexbiznise".

Bratislava chce vybudovať sieť pomoci posilnením streetworku, čiže pomoci priamo v uliciach, a tiež dobudovaním kamenných zariadení typu nízkoprahovej dennej služby a útulku. Pri tvorbe koncepcie sa jej tvorcovia inšpirovali aj v zahraničí. V pláne je tak aj uplatnenie projektu "housing first", ktorý výhľadovo ráta s prenájmom tréningových bytov vo vlastníctve mesta pre ľudí bez domova. "Ambíciou je rozšírenie základnej siete pomoci, pretože v súčasnosti je veľmi nerovnomerne rozložená a veľmi slabá. Prizývame k spolupráci aj mestské časti, ktoré môžu významným spôsobom pomôcť. Najväčšia ambícia je housing first. Pilotný projekt chceme skúsiť v ubytovni Fortuna," priblížila riaditeľka sekcie sociálnych vecí na bratislavskom magistráte Marcela Gbelecová. Uvažuje sa aj o zriadení stálej ambulancie pre bezdomovcov v nocľahárni Mea Culpa. Bratislava má podľa riaditeľky zvláštny fenomén v bezdomovectve, a to veľa ľudí dlhodobo bývajúcich na ulici. Mesto preto chce, aby títo ľudia prešli celou sieťou pomoci, ktorú má v koncepcii rozpracovanú.

V novembri 2016 bolo na území Bratislavy sčítaných minimálne 2064 ľudí bez domova. Odhadovaný počet týchto osôb je však podľa organizácií, ktoré s nimi pracujú, 4000 až 5000.