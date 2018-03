TASR

Dnes o 13:57 čítanie na minútu 0 zdieľaní Icardi pokoril 100-gólovú hranicu v Serii A: Je to úžasné

Kapitán Interu Miláno skóroval v prebiehajúcej sezóne Serie A už 22-krát a dostal sa na druhé miesto v tabuľke strelcov.

Futbalista Interu Miláno Mauro Icardi. — Foto: TASR/AP

Miláno 19. marca (TASR) - Maurovi Icardimu stačilo iba 21 minút na strelenie štyroch gólov v nedeľňajšom zápase talianskej futbalovej ligy na ihrisku svojho bývalého klubu Sampdorie Janov. Kapitán Interu Miláno skóroval v prebiehajúcej sezóne Serie A už 22-krát a dostal sa na druhé miesto v tabuľke strelcov. Vedúci Ciro Immobile z Lazia Rím zaznamenal o dva presné zásahy viac.

Dvadsaťpäťročný Argentínčan strelil v Serii A za Sampdoriu a Inter spolu 103 gólov v 180 zápasoch. Stogólovú hranicu dosiahol ako šiesty najmladší hráč v histórii talianskej ligy. "Je úžasné, že som dal v talianskej lige toľko gólov, ale vôbec som nečakal, že pokorím túto métu práve v Janove. Tri body sú však ešte dôležitejšie," povedal Icardi po suverénnom víťazstve Interu 5:0. "Prekonal som náročné obdobie počas zranenia, no teraz je to už len nepríjemná spomienka. Som znovu späť a chcem byť čo najviac prospešný pre tím. Po remíze s Neapolom v minulom kole sme chceli za každú cenu vyhrať. K zápasu sme pristúpili zodpovedne a premietlo sa to aj vo výslednom skóre. Tréner chcel od nás, aby sme ukázali svoju kvalitu a myslím si, že sme hrali sme výborne. Musíme sa ale stále zlepšovať," dodal pre klubový web.

Spokojný bol aj tréner "Nerazzurri" Luciano Spalletti: "Páčil sa mi herný prejav mojich hráčov. Boli sme kompaktní a hrali sme ako tím. Keď to pôjde takto aj naďalej budem spokojný."

Za Inter odohral celý zápas slovenský stopér Milan Škriniar, ktorý nechýbal počas prebiehajúceho ročníka Serie A v Spallettiho zostave ani minútu.