TASR

Dnes o 13:41 čítanie na minútu 0 zdieľaní Chrenovský most v Nitre sa rozsvieti na modro

V krajinách Európskej únie žijú s autizmom tri milióny pacientov, v USA 1,5 milióna pacientov a desiatky miliónov na celom svete.

Chrenovský most nad riekou Nitra — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 19. marca (TASR) – Chrenovský most v Nitre sa v noci z 1. na 2. apríla rozsvieti na modro. Mesto pod Zoborom týmto spôsobom vyjadrí spolupatričnosť s osobami postihnutými autizmom a osobami, ktoré s nimi žijú a starajú sa o nich, informovalo jeho vedenie. Vonkajším prejavom celosvetovej kampane Light It Up Blue – Rozsvieť modrú sú na modro nasvietené svetovo známe objekty.

Organizácia Spojených národov vyhlásila 2. apríl za Svetový deň povedomia o autizme v roku 2007. Zámerom celosvetovej kampane je rozbehnúť spoločenskú diskusiu o autizme a poukázať na to, že autisti sú medzi nami a nesmieme ich vytláčať mimo nášho záujmu. "Cieľom musí byť integrovať ich a prijať ich ako jedinečné osobnosti. Modrá farba je symbolom dôvery, tradície, oddanosti a tiež komunikácie, s ktorou majú autisti často veľký problém. Ich nedostatky v sociálnej interakcii a predstavivosti ich často posúvajú na okraj záujmu spoločnosti," uviedli organizátori kampane.

Porucha autistického spektra (ASD) je rodina vysoko genetických heterogénnych ochorení charakterizovaných deficitom v oblasti sociálnej interakcie a komunikácie a neobvyklým opakovaným správaním. Podľa odhadov má ASD jedno percento všetkých detí. V krajinách Európskej únie žijú s autizmom tri milióny pacientov, v USA 1,5 milióna pacientov a desiatky miliónov na celom svete. Je pravdepodobné, že sa táto záťaž choroby zvýši, pretože prevalencia ASD sa zvyšuje o desať až 17 percent ročne. Pre tento trend zatiaľ neexistuje žiadne zrejmé vysvetlenie. K dnešnému dňu nie je k dispozícii liek, ktorým je možné zmeniť základné príznaky ASD a zlepšiť dlhodobý výsledok. Súčasné farmakologické prístupy k liečbe ASD sú zamerané na liečbu príznakov, ako sú kŕče, tiky, podráždenosť a hyperaktívne správanie.