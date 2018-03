TASR

Dnes o 13:03 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní D. Hevier predstaví na AnimeSHOW 2018 fantasy ságu Chymeros

Danie Hevier, archívna snímka. — Foto: TASR/Peter Kollár

Bratislava 19. marca (TASR) - V dňoch 23. až 25. marca sa v bratislavskom Dome kultúry Ružinov uskutoční 11. ročník medzinárodného festivalu anime, comicsu, japonskej kultúry, sci-fi, fantasy, KPOPu či hororu, AnimeSHOW. Paralelne s ním svoje brány otvorí medzinárodná výstava počítačových, kartových a stolových spoločenských hier Game Expo. Oba festivaly, ktorých cieľom je poskytnúť návštevníkom edukáciu, priblížiť a podporiť fenomén popkultúry a ponúknuť tvorivú alternatívu trávenia voľného času, organizuje občianske združenie AnimeCrew v spolupráci s japonským veľvyslanectvom na Slovensku a ďalšími partnermi.

Trojdňový program v pondelok na tlačovej konferencii predstavil riaditeľ festivalu Róbert Žittňan. Dominovať mu bude obľúbená kostýmová súťaž Cosplay, ktorej víťaz pocestuje na európske finále Cosplay Champions, tento rok do Budapešti. Víťaz medzinárodnej tanečnej a speváckej súťaže KPOP World Festival postúpi do finále v Kórei. Novinkou podujatia je športový zápas metlobal, ktorý pochádza z kníh a filmov o Harry Potterovi. "Z metlobalu stal oficiálny šport a tak sme si na priateľský zápas na Slovensku pozvali dva tímy. Domácich Pressburg Phantoms z Bratislavy proti hosťom Danube DireWolves z Viedne," uviedol Žittňan.

Festival je rozšírený o ďalšie dve kreatívne foto súťaže ActionPlay a PhotoCon určené pre šikovných fotografov, ktorí zachytávajú akčné figúrky a živé objekty. Treťou novou súťažou je Cosplay Music Video, ktorá je určená práve tvorcom krátkych filmov snímajúcich cosplayerov a hudby.

Súčasťou programu budú prednášky spisovateľov. Tento rok na festival zavítajú Valentína Sedileková, Františka Vrbenská, Janko Iša, Mark E. Pocha, Marián Kubicsko, Stano Fatul, Jakub Pokorný a Katarína Čavojová. Na festival prijal pozvanie aj spisovateľ, básnik a textár Daniel Hevier, ktorý predstaví svoju fantasy ságu Chymeros. Chýbať nebude ani streľba z luku, vystúpenie sokoliarov a vozenie na koňoch. Návštevníci sa môžu tešiť aj na filmové trháky ako Thor 3, Justice League, Star Wars: Rogue One, Alien: Covenant, Spiderman: Homecoming, ale aj množstvo filmov s komiksovou, fantastickou alebo anime tematikou.

Herná sekcia festivalu ponúkne viacero súťaží, prednášok a herných hostí. O budúcnosti hier príde porozprávať Peter Nagy, zakladateľ vydavateľstva Grindstone. O slovenskej novinke Hellmut bude hovoriť Lukáš Sedlák zo štúdia Volcanicc. Témou diskusie vývojárov bude tiež slovenčina v hrách. Návštevníci Game Expo 2018 sa môžu tešiť aj na PC turnaje League of Legends, Heroes of the Storm a Counter Strike. Na konzolách sa bude súťažiť v hrách Tekken 7, DragonBall FighterZ, FIFA 18, Mortal Kombat X a Naruto Ultimate Ninja Storm 4.