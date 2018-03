TASR

Podnikateľské vzdelávanie v SR podporuje európska iniciatíva

Podnikateľské vzdelávanie hrá už niekoľko rokov kľúčovú úlohu v základnom vzdelávaní na Slovensku.

Bratislava 19. marca (TASR) – Riešením problému vysokej nezamestnanosti mladých ľudí by mohlo byť zlepšenie podnikateľského vzdelávania. To je cieľom európskej iniciatívy na podporu podnikateľského vzdelávania The Entrepreneurship Education NETwork (EE-HUB). Vzdelávacia organizácia Junior Achievement (JA) Slovensko v pondelok na stretnutí s médiami informovala, že sa stala jej súčasťou.

Iniciatívu EE-HUB na zvýšenie podnikateľského vzdelávania na školách vytvorila európska vzdelávacia organizácia JA Europe v spolupráci so Citi Foundation, firemnou nadáciou globálnej banky Citi. Cieľom je spojiť expertov z celej Európy, organizácie vo verejnom a súkromnom sektore a pomáhať naplniť akčný plán Podnikanie 2020. Jednou z hlavných slovenských aktivít, ktoré sú súčasťou tejto iniciatívy, boli aj pondelkové biznis raňajky v rámci Týždňa podnikateľského vzdelávania na Slovensku, na ktorých sa stretli zástupcovia štátnych inštitúcií, podnikateľského aj neziskového sektora.

"Podnikateľské vzdelávanie hrá už niekoľko rokov kľúčovú úlohu v základnom vzdelávaní na Slovensku. Len efektívna spolupráca medzi verejným a komerčným sektorom môže zabezpečiť vysokokvalitné a systematické vzdelávanie v oblasti podnikania. Veríme, že v rámci európskej iniciatívy EE-HUB získame užitočné partnerstvo, ktoré zvýši kvalitu vzdelávania v našej krajine," skonštatovala Eva Vargová, generálna riaditeľka JA Slovensko.

Iniciatívu finančne podporujú najmä súkromné firmy, rezort školstva však spolupracuje napríklad pri akreditáciách jednotlivých študijných programov. Podporu tomuto projektu vyjadril aj štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec.

"Výsledkom tejto európskej iniciatívy EE-HUB je najmä diskusia a spolupráca. Začíname túto spoluprácu, sme na začiatku a pevne veríme, že tzv. trojuholníková spolupráca v zastúpení JA, verejného sektora a biznis sektora sa týmto naštartuje aj na Slovensku a bude úspešne pokračovať mnoho rokov," priblížila Vargová. Prostredníctvom viacerých kanálov by mali odborníci z EE-HUB vytvoriť najmenej 25 osvedčených postupov v rámci piatich pracovných tokov. Táto sieť bude následne poradným orgánom pre politikov a inštitúcie Európskej únie.

Po realizovaní tejto iniciatívy v Taliansku sa otvára ďalších šesť národných centier. Okrem Slovenska aj v Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku, Turecku a v Českej republike. Súčasťou práce EE-HUB je teda viac ako tisíc účastníkov v zastúpení ministerstiev, obchodných organizácií, univerzít, učiteľov aj rodičov.

JA Slovensko je nezisková organizácia, ktorá realizuje na školách koncepciu zážitkového vzdelávania, formuje podnikateľské myslenie a finančnú gramotnosť mladých ľudí a ponúka preventívne riešenia pre ich zamestnanosť.