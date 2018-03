Dobré noviny

Falošné telefonáty s predvoľbou 0971 bombardujú Slovákov. Zistili sme, kto sa za nimi skrýva

Slovákov opäť "bombardujú" podozrivé telefónne čísla. A hovoria vám veci, ktorým naozaj môžete uveriť, no ktoré vás môžu aj pobaviť. Kto sa za nimi skrýva?

— Foto: adn

BRATISLAVA 19. marca (Dobré noviny) - Volá vám neznáme číslo - zdvihnúť alebo nezdvihnúť? Táto otázka v poslednej dobe trápi mnohých ľudí. Na Slovensku sa totiž rozmohli hovory, ktoré sa začínajú slovenskou predvoľbou 0971, resp. pri medzinárodných hovoroch +421917. Keď však voláte naspäť, číslo neexistuje. Kto sa za tým všetkým skrýva?

Ide o aplikáciu s názvom JokesPhone. "Mužský hlas nepovie svoje meno a žiada od vás vaše súkromné informácie pod zámienkou, že ste mu oškreli auto, že je bytový technik a podobne," píše na sociálnej sieti Polícia Slovenskej republiky. Alebo vám volajúci v rýchlosti povie, že vám zistili čierny odber elektriny a že vás prídu odpojiť. Zaujali aj prípady, kedy sa spod dverí vášho bytu šíri poriadny závan marihuany a objavila sa aj verzia, že ste prekročili rýchlosť jazdy v dedine a že to bude mať pre vás neblahé následky. Automat má nachystaných niekoľko verzií, ktoré na vás jednoducho chrlí.

Hlášky sú rôzne a hoci to znie ako hlúposť, sú naozaj dobre pripravené. Cieľom totiž je zaskočiť volaného a nahrať si jeho reakciu. Tá sa následne zverejní na internete, aby sa na vás mohol pobaviť celý svet.

Platíte či neplatíte?

Myšlienka je síce "vtipná", no naozaj vám môže pokaziť deň alebo vás rozladiť, pretože hovory prichádzajú v rôznych časoch, a to aj v noci, keď spíte alebo keď ste v práci a naozaj nemáte čas riešiť takéto záležitosti. Stali sa však aj prípady, že mobil zdvihla manželka a tá sa dozvedela o "milenke" svojho muža. A oheň bol na streche...

Aplikácia pôvodom zo Španielska bola spustená iba v januári a od februára je dostupná aj v slovenčine. Zaplatiť si ju môžu aj vaši (ne)priatelia, ktorí vás chcú jednoducho znemožniť. Prostredníctvom sociálnych sietí využijú prvý hovor gratis alebo si jednoducho zopár predplatia a o "zábavu" máte postarané. A rovnako a oni, pretože aplikácia im spätne zašle vašu nahrávku.

Po týchto informáciách to však môžete využiť aj vo svoj prospech a vystreliť si z niekoho vy. Kreativite sa medze nekladú a je to len a len na vašom rozhodnutí. A nemusíte sa báť, že by vám operátor "vyrúbil" mastnú sumu, ide totiž o bezplatné telefonáty. Ak by vám to však naozaj "liezlo" na nervy, jednoducho si číslo zablokujte.