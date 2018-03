TASR

NHL: Chicago podľahlo St. Louis, Halák pri prehre s 35 zákrokmi

Pozrite sa, ako sa slovenským chlapcom darilo v noci v zápasoch NHL.

Na snímke brankár New York Islanders Jaroslav Halák (41). — Foto: TASR/AP

New York 19. marca (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Jurčo si v noci na pondelok pripísal v zápase NHL Chicago - St. Louis dve asistencie, no jeho Blackhawks prehrali na domácom ľade 4:5 po predĺžení. Dvadsaťpäťročný útočník má v 22 dueloch sezóny na konte osem kanadských bodov (4+4). Hetrikom sa v zápase blysol jeho spoluhráč Alex DeBrincat, v drese Blues zaznamenali po štyri body obrancovia Alex Pietrangelo a Vince Dunn (obaja zhodne 1+3).

Hráči New Yorku Islanders podľahli doma Caroline 3:4 a pomaly sa pred nimi zatvárajú brány play off. V bránke "ostrovanov" odchytal celý zápas Slovák Jaroslav Halák, kryl 35 z 39 súperových striel, mal 89,7-percentnú úspešnosť zásahov.

Nováčik z Las Vegas v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom zdolal Calgary 4:0 najmä vďaka vydarenej druhej tretine, v ktorej strelil všetky štyri góly. Hetrikom sa v domácom drese zaskvel švédsky center William Karlsson. Flames stále nie je k dispozícii zranený Marek Hrivík.

Edmonton so slovenským obrancom Andrejom Sekerom prehral na ľade najlepšieho tímu Východnej konferencie Tampy Bay 1:3. Za Lightning sa dvakrát strelecky presadil ruský kanonier Nikita Kučerov, ktorý si tak upevnil vedúcu pozíciu v tabuľke produktivity. "Blesky" už majú ako prvý tím z Východnej konferencie istotu účasti play off, vracajú sa do nej po ročnej odmlke. Sekera odohral v zápase iba necelých sedem minút, v tretej tretine už nenastúpil po tom, čo ho v druhej trafil puk pri blokovaní strely. Bližšie podrobnosti o jeho zdravotnom stave nie sú známe.

Winnipeg bez Marka Daňa si poradil doma s Dallasom 4:2. Dvoma gólmi sa na výhre Jets podieľal fínsky mladík Patrik Laine, ktorý má na konte už celkovo 43 presných zásahov a vedie poradie strelcov súťaže spoločne s Alexandrom Ovečkinom. Ruský krídelník zaznamenal v stretnutí vo Philadelphii gól a asistenciu, ale jeho Capitals prehrali s Flyers 3:6.

Hokejisti Colorada zvíťazili doma nad Detroitom presvedčivo 5:1, "červené krídla" utrpeli už desiatu prehru v rade.

Výsledky NHL: