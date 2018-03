TASR

Dnes o 08:51 čítanie na 7 minút 0 zdieľaní V pondelok spoznáme futbalistu roka 2017, Hamšík: Nie je to len o mne

Na vyhlasovaní by mali byť všetci ocenení, keďže Ceny Jána Popluhára a Petra Dubovského si prevezmú laureáti tesne pred odletom na medzinárodný turnaj Kings Cup v thajskom Bangkoku.

Z vyhlasovania výsledkov 24. ročníka ankety Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a denníka Pravda o najlepšieho futbalistu Slovenskej republiky za rok 2016 v Bratislave 21. marca 2017. Na snímke futbalista Marek Hamšík s cenou za 1. miesto. — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 19. marca (TASR) - Výsledky 25. ročníka tradičnej ankety Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a denníka Pravda o najlepšieho futbalistu Slovenskej republiky za rok 2017 vyhlásia v pondelok 19. marca v Hoteli Senec v Senci.

Na vyhlasovaní by mali byť všetci ocenení, keďže Ceny Jána Popluhára a Petra Dubovského si prevezmú laureáti tesne pred odletom na medzinárodný turnaj Kings Cup v thajskom Bangkoku.

Medzi desiatimi kandidátmi na víťaza ankety figurujú opäť výlučne legionári. To sa stalo už siedmykrát v histórii ankety. V abecednom poradí sú nimi: Ján Ďurica (Trabzonspor), Marek Hamšík (SSC Neapol), Juraj Kucka (Trabzonspor/AC Miláno), Stanislav Lobotka (Celta Vigo/FC Nordsjaelland), Róbert Mak (PAOK Solún/Zenit Petrohrad), Adam Nemec (Dinamo Bukurešť), Peter Pekarík (Hertha Berlín), Albert Rusnák (Real Salt Lake), Milan Škriniar (Inter Miláno/Sampdoria Janov), Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul).

"V ankete spolu hlasovalo 33 odborníkov, trénerov a novinárov relevantných médií. Hlasy dostalo spolu 23 hráčov. Zaujímavosť je, že nikto netrafil zloženie desiatky najlepších, pričom pred rokom až jedenásti. Po piatich rokoch chýba v elitnej desiatke brankár. Na 11. mieste je Martin Dúbravka, na 12. Matúš Kozáčik. V desiatke sú traja nováčikovia - Nemec, Lobotka a Rusnák, oproti minulému roku vypadli Kozáčik, Weiss a Hubočan," povedal na tlačovej konferencii hlavný organizátor ankety Michal Zeman, redaktor denníka Pravda.

Minulý rok získal trofej J. Popluhára, slovenského futbalistu 20. storočia, stredopoliar Marek Hamšík z talianskeho SSC Neapol. Bol to pre neho štvrtý triumf za sebou. Hamšík v tradičnom mikrosúboji zdolal reprezentačného kapitána Martina Škrtela. Tridsaťročný špílmacher sa tešil po rokoch 2009, 2010, 2013, 2014, 2015 a 2016 z celkovo šiesteho triumfu a aj teraz je horúcim favoritom ankety.

"Tak ako som povedal už veľakrát, futbal je kolektívny šport, ak vyhrá niekto iný, budem mu to priať. Ak by som vyhral ja, aj tentoraz poďakujem hráčom v reprezentácii a spoluhráčom v Neapole. Nikdy to nie je iba o mne, ak vyhrám, kúsok ceny bude patriť aj im," povedal v rozhovore pre web SFZ Hamšík, ktorému tradične okrem Martina Škrtela budú tento raz robiť konkurenciu aj ďalší reprezentační spoluhráči. "Poviem mená, ktoré sa v poslednom období skloňujú najčastejšie – Škriniar a Lobotka. Obaja urobili v poslednom roku vo svojich kariérach obrovský pokrok a myslím si, že v budúcnosti budú patriť v hlasovaní popredné priečky práve im."

"Samozrejme, k výsledkom nemôžem povedať veľa, aby sme nechali fanúšikov aj hráčov v napätí. Medzi prvými dvoma ale nie sú žiadne rekordné rozdiely. Môžem povedať, že prví traja boli pomerne jednoznační. Isté však je, že na scénu pomerne razantne prišli mladí hráči. To sa týka aj Škriniara, ktorý v desiatke nováčik nie je, keďže sa do nej dostal už tesne minulý rok," dodal Zeman.

Cenu Petra Dubovského pre najlepšieho futbalistu Slovenska do 21 rokov si prevezme jeden z trojice László Bénes (Borussia Mönchengladbach), Samuel Mráz (MŠK Žilina), Denis Vavro (FC Kodaň/MŠK Žilina).

V roku významných jubileí sa vyhlási aj Najlepší futbalista štvrťstoročia SR (1993-2017). Bude ním niekto z tria Peter Dubovský, Marek Hamšík a Ľubomír Moravčík. "V tejto ankete hlasovalo 65 ľudí. Hlasovali aj všetci bývalí víťazi, samozrejme okrem tragicky zosnulého Petra Dubovského. Môžem povedať, že v tejto v úvodzovkách miniankete dvanástich víťazov vyhral Dubovský," dodal Zeman.

Vyhlásenie ankety bude o 17.00 hod v Senci, široká verejnosť si ho môže pozrieť v TV Joj večer (20.00). Vtedy už bude družina reprezentačného trénera na ceste do Thajska, kde v semifinále turnaja bude čeliť Spojeným arabským emirátom (štvrtok 22. marca).

"Je 25 rokov od vzniku Slovenskej republiky aj tejto ankety, 80 rokov od vzniku SFZ, sto rokov od vzniku Československa. Osmičkové roky sú prelomové nielen v politických záležitostiach. Myslím si, že tento rok bude prelomový aj v rámci toho, že sa nám vo výsledkoch objavia noví mladí hráči. A veľmi významne zamiešajú karty, aj keď ja nepoznám výsledky. Teší ma, že mladí sa presadzujú a presadzujú sa v dobrých ligách a dobrých mužstvách, že podávajú stabilné výkony a kluby o nich majú záujem. Iba si želám, aby zostali takí ako sú teraz, skromní, lebo takých ich mám rád a takých si ich vážim," povedal prezident SFZ Ján Kováčik, ktorý si ale nechal tip pre víťaza pre seba: "Nebudem hovoriť osobný tip na víťaza. Ale najväčším potešením sú pre mňa mladí ako Škriniar, Lobotka a Rusnák. Ale nesmierne si vážim aj hráčov, ktorí sú tam pravidelne ako Hamšík a Škrtel. Teším sa však, že po rokoch je v prvej desiatke akási inovácia. A čo sa týka Futbalistu štvrťstoročia, sú tam dobré mená. Zanechali významnú stopu v Európe. Ľubo Moravčík dokázal strašne veľa. O Dubovskom si myslím, že nemusíme hovoriť. Bol prvý zo Slovenska, čo prestúpil do takého klubu ako Real Madrid. A Marek Hamšík roky dokazuje aká je jeho hodnota pre jeden z najslávnejších talianskych klubov a samozrejme pre reprezentáciu SR. A ja by som dal aj ďalších," dodal prvý muž SFZ.

Vyhlasovať sa okrem dvoch hlavných kategórii budú aj ďalšie ankety. Len v jednej z nich už je známe meno víťaza, najlepším hráčom Fortuna ligy za rok 2017 sa stal kapitán Žiliny Michal Škvarka, ktorý na tróne nahradil bývalého Žilinčana Filipa Hlohovského. Dostal 52 hlasov. Škvarka sa dostal pred druhého bývalého hráča Slovana Bratislava Jakuba Mareša (28), resp. tretieho Rangela Jangu (19), ktorý už tiež odišiel z AS Trenčín.

Najlepšou futbalistkou roka 2016 bude jedna z tria obhajkyňa Dominika Škorvánková (Bayern Mníchov), Alexandra Bíróová (SKN St. Pölten) a Mária Mikolajová (Partizán Bardejov). Najlepším trénerom roka bude jeden z tria Pavel Hapal (kouč SR 21), Ján Kozák (tréner SR) a Adrián Guľa (kormidelník MŠK Žilina). Tí o túto poctu súperili aj pred rokom a obhájil ju Ján Kozák.