Banskej Bystrici a Trenčínu stačí na postup už len jedna výhra

Banská Bystrica, Trenčín 18. marca (TASR) - V 2. štvrťfinále Kaufland play off hokejovej Tipsport ligy HC'05 iClinic B. Bystrica zdolal HC Košice 2:1 a na zápasy vedie už 2:0. Ďalší zápas sa hrá na košickom ľade v stredu 21. marca o 18.00 h.

Hokejisti Dukly Trenčín vyhrali v druhom stretnutí štvrťfinále nad HK Poprad 3:1 a v sérii vedú 2:0 na zápasy.

Góly: 23. Lamper (Delisle, Brittain), 38. Bubela (Pretnar) - 41. Čížek (Nagy, Pacan). Rozhodovali: Snášel, T. Orolin - Stanzel, Smrek, vylúčení: 6:6 na 2 min., navyše 10 min Brejčák za napadnutie hlavy a krku, Gabor za nešportové správanie - Dudáš za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, zmeny: 4. bez Surového, 2702 divákov.

/Stav série 2:0/

Zostavy

HC'05 iClinic B. Bystrica: Lukáš - Kubka, Ďatelinka, Pretnar, Mihálik, Delisle, Gélinas, Brejčák - Lamper, Surový, Hrnka - Hohmann, Bubela, Bartánus - Asselin, Faille, Skalický - Brittain, Češík, Bortňák - Gabor

HC Košice: Habal - Čížek, Šedivý, Kessel, Dudáš, Koch, Pulli, Michalčin - Miklík, Pacan, Nagy - Spilar, Suja, Hovorka - Kafka, Klíma, Šoltés - Vrábeľ, Petráš, Hričina

Vladimír Országh, tréner B. Bystrice: "Videli sme veľmi kvalitný zápas z oboch strán. V prvej tretine sme ubránili množstvo oslabení, chalani sa vrhali do striel, spolu s brankárom to bola výborná robota. Čakali sme na svoju príležitosť, Košice znížili, až do konca to bol veľký boj. Rozhodujú maličkosti, klobúk dole pred chalanmi, ktorí to odbojovali. Do Košíc ideme s pokorou, majú čo ponúknuť, no minimálne jeden zápas tam chceme vyhrať."

Roman Šimíček, tréner Košíc: "Bolo to podobné ako deň predtým, zápas bol vyrovnaný, raz mal navrch jeden, raz druhý. My sme menej efektívni ako súper, nevyužili sme presilovky ani o dvoch hráčov. Spokojní nie sme, no súper je ťažký, kvalitný a celkom dobre s ním bojujeme. Mrzí nás, že sme aspoň jeden zápas nevyhrali, v sobotu sme boli k nemu veľmi blízko."

Miloš Bubela, strelec víťazného gólu B. Bystrice: "Dobrý zápas, rýchly, my sme sa snažili puk do bránky nejakým spôsobom pretlačiť. V presilovke máme pár nacvičených vecí a jednou z nich je aj streľba. Vytvoril sa priestor, skúsil som to. Včera som mal voľno, teraz som chcel niečo ukázať. V Košiciach to nebude jednoduché, no už sme tam párkrát vyhrali, veríme si, máme výborný tím."

Ladislav Nagy, kapitán Košíc: "V sobotu nám zápas ušiel, teraz sme znovu zabojovali. Nič sa nedeje, pokúsime sa doma konečne vyhrať. Musíme sa pozerať na seba, potrebujeme zvíťaziť, budeme doma, na väčšom ihrisku. Sú to zápasy, v ktorých je všetko, súper má viac šťastia, my mu ho musíme ukradnúť. Nejdú nám presilovky, ani o dvoch hráčov, musíme oveľa viac bojovať, potom bude dobre."