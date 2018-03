TASR

Dnes o 08:44 čítanie na minútu 0 zdieľaní Stoch spečatil triumf v Svetovom pohári

Vlani skončil trojnásobný olympijský víťaz na druhej priečke za Rakúšanom Stefanom Kraftom.

Poľský skokan Kamil Stoch. — Foto: TASR/AP

Vikersund 18. marca (TASR) - Poľský skokan na lyžiach Kamil Stoch získal druhýkrát v kariére veľký glóbus za celkový triumf vo Svetovom pohári. V predstihu si ho zabezpečil v nedeľňajších letoch v nórskom Vikersunde. Na mostíku HS240 obsadil šieste miesto, prvé tri priečky patrili Nórom v poradí Robert Johansson, Andreas Stjernen a Daniel Andre Tande.

Stoch sa už tešil z prvenstva v prestížnom seriáli v sezóne 2013/2014. Vlani skončil trojnásobný olympijský víťaz na druhej priečke za Rakúšanom Stefanom Kraftom. Okrem toho Poliak triumfoval aj v desaťdňovej sérii Raw-Air-Tour, za čo získal špeciálnu prémiu 60.000 eur.

Po prvom kole patrilo Stochovi ôsme miesto za let dlhý 223 metrov, v druhom pridal 237 a posunul sa o dve priečky dopredu. Jeho konkurent v boji o celkové prvenstvo Nemec Richard Freitag skončil až za ním na ôsmej pozícii a tak sa Poliak tešil z glóbusu už pred budúcotýždňovým podujatím SP v Planici.

"Bol to boj do posledného skoku, ale sústredil som sa iba na seba. Neurobil som nič viac, iba čo viem. Dôležité bolo pre mňa udržať si koncentráciu. Som veľmi šťastný a pyšný, že som vyhral Svetový pohár a že som dokázal udržať výkonnosť dlhodobo na vysokej úrovni. Ďakujem kolegom z reprezentácie i celému tímu, pretože vďaka nim som to dokázal," povedal pre poľské médiá Stoch.

V nedeľu potvrdili dominanciu v letoch na lyžiach Nóri, ktorí obsadili prvé tri pozície. Johansson v druhom kole úspešne zaútočil na vedúceho Stjernena a za výkony 232 a 246 metrov získal spolu 444,3 bodu.

"Bol to pre mňa skvelý víkend a som rád, že som vyhral práve tu vo Vikersunde," povedal do kamier Europsortu Johansson. Jeho kolega z reprezentačného tímu Stjernen (239 a 235 m) skončil druhý, Tande potvrdil tretie miesto z prvého kola.