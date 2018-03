TASR

Úžasné výsledky: Slovensko získalo na paralympiáde 11 medailí

Slováci tak prekonali historický zápis z Vancouveru 2010, kde ich vybojovali rovnako jedenásť, ale s menším počtom strieborných medailí.

Slovenská výprava na paralympiáde v Pjongčangu. — Foto: TASR/AP

Pjongčang 18. marca (TASR) - Slovensko obsadilo siedme miesto v celkovej medailovej bilancii krajín na zimných paralympijských hrách v Pjongčangu 2018. Športovci spod Tatier získali 11 medailí (6-4-1) a prekonali historický zápis z Vancouveru 2010, kde ich vybojovali rovnako jedenásť, ale s menším počtom strieborných medailí (6-2-3).

V alpskom lyžovaní Slováci dokonca vyhrali bilanciu krajín. Jediní získali šesť zlatých medailí. Francúzsko a Nemecko "iba" štyri, ďalšie lyžiarske veľmoci ako Kanada a Švajčiarsko po tri.

"Paralympiáda bola úžasná. Teším sa zo všetkých ľudí, ktorí tu boli s nami. Športovci a aj realizačné tímy dali do toho všetky sily. Tú štvorročnú prácu od Soči 2014 je vidieť a naozaj sa z toho teším," povedal pre oficiálny web Slovenského paralympijského výboru (SPV) vedúci výpravy Maroš Čambal. Podľa jeho slov boli výsledky výborné nielen v prípade dvojice Farkašová - Šubrtová, ale vo veľmi dobrom svetle sa predviedli aj ostatní parašportovci. "Podobne aj curleri, ktorí každý zápas oddreli, hoci to tabuľka neodzrkadľuje. Mali náročný turnaj, denne hrali po dva zápasy. Všetky výsledky si cením a som rád, že športovci dali do toho srdce. Dosiahli sme veľké úspechy," doplnil Čambal.

Na archívnej snímke sprava prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) Anton Siekel, predseda Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš a vedúci štábu XII. zimných paralympijských hier 2018 Maroš Čambal. Foto: TASR/Marko Erd

Tréner zjazdárov Martin Makovník je hrdý na všetkých lyžiarov, ktorí reprezentovali Slovensko v Pjongčangu. "Hry sú na konci a ja môžem povedať, že sme veľmi pyšní na svojich športovcov, lebo tu odviedli maximum. Na svahu nechali úplne všetko. To, čo sme štyri roky trénovali a s čím sme sem išli, sme splnili. Aj keď Heni dnes nepribudla do zbierky tá piata zlatá medaila, môžem povedať, že je to úžasná športovkyňa, s ktorou je česť pracovať. A je neskutočné, že taká malá krajina ako Slovensko skončí siedma v počte medailí na paralympijských hrách. V zjazdovom lyžovaní získali 11 medailí a dokonca vyhrali bilanciu krajín v tomto športe. Je to obrovský úspech."

V nedeľu o 12.00 SEČ je na programe záverečný ceremoniál, na ktorom odovzdá Pjongčang žezlo Pekingu 2022.

Slovenská výprava sa vracia domov v utorok 20. marca a absolvuje slávnostné privítanie na pôde SPP, ktorý je generálnym partnerom Slovenského paralympijského tímu Pjongčang 2018.

Medailová bilancia krajín na zimných paralympijských hrách v Pjongčangu 2018