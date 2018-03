TASR

NHL: Pánik zaknihoval asistenciu, no Arizona prehrala s Minnesotou

Naopak, Ddrilo sa Bostonu, ktorý aj bez zraneného kapitána Zdena Cháru vyhral na ľade Tampy Bay.

Slovenský hokejista Richard Pánik. — Foto: TASR/AP

New York 18. marca (TARS) - Slovenský hokejista Tomáš Jurčo si pripísal štvrtý gól v prebiehajúcej sezóne NHL, jeho Chicago ale prehralo v sobotu na ľade Buffala 3:5. Hostia ešte na začiatku tretej tretiny viedli 3:2, potom sa ale dvakrát strelecky presadil Nicholas Baptiste a do prázdnej bránky spečatil triumf "šablí" Sam Reinhart.

Jurčo sa presadil v 35. minúte, keď so šťastím vyrovnal na 2:2. Jeho strelu švihom vyrazil brankár Chad Johnson do obrancu Rasmusa Ristolainena, ktorý si puk zrazil do vlastnej bránky. Slovenský útočník sa presadil druhýkrát za posledných päť zápasov, počas 11 minút a 48 sekúnd zaznamenal jednu strelu a plusku. Buffalo zdolalo Chicago prvýkrát od 11. decembra 2009 a prerušilo 12 zápasovú neúspešnú sériu s "jastrabmi." Do zostavy Sabres sa vrátil Jack Eichel a pripísal si asistenciu. Hviezdny útočník nehral 15 zápasov pre zranenie členka. Buffalo aj napriek víťazstvu prišlo aj o teoretickú šancu postúpiť do play off, rozhodlo o tom víťazstvo New Jersey v Los Angeles. Play off sa vzďaľuje aj Chicagu, ktoré na postupové miesto stráca 16 bodov. "V tejto sezóne sa to stáva často, máme zápas dobre rozbehnutý, ale nezvládneme to. Je to škoda, bolo by pekné tu vyhrať," povedal zámorským médiám útočník Chicaga Patrick Kane.

Arizona doma prehrala s Minnesotou 1:3, pri jedinom góle Coyotes asistoval slovenský útočník Richard Pánik. Ten na ľade strávil 14:32 minúty a trikrát vystrelil. Pre Pánika to bola v aktuálnej sezóne 17. asistencia, celkovo má na konte 25 bodov. Dvadsaťsedemročný krídelník si pripísal asistenciu v 25. minúte duelu, keď v obrannom pásme zblokoval strelu Ryana Murphy a poslal do samostatného úniku nováčika Claytona Kellera, ktorý dal svoj 20. gól v sezóne a vyrovnal na 1:1. Ešte v druhej tretine mohol Pánik dostať Arizonu do vedenia, ale v sólovom nájazde neprekonal Devana Dubnyka, ktorý zaznamenal 200. víťazstvo v kariére. Krok od významného míľnika je kormidelník Minnesoty Bruce Boudreau, ktorý sa tešil zo 499. víťazstva v NHL.

Edmonton v zostave s obrancom Andrejom Sekerom vyhral na Floride 4:2, Connor McDavid dal gól a pridal dve asistencie. "Olejárom" sa na juhu USA darí, na ľade Floridy vyhrali deviaty zápas za sebou, séria trvá od sezóny 2002/2003. Kanadský tím rozhodol o víťazstve tromi gólmi v tretej tretine a ešte si drží nádej na play off, hoci má na Dallas v Západnej konferencii 17-bodové manko. "Sústredíme sa na svoju hru. V každom zápase ide súperom o veľa, pretože play off sa blíži a je to cítiť," povedal McDavid.

Florida prvýkrát v tejto sezóne prehrala, keď po dvoch tretinách viedla. Predtým doviedli "panteri" do úspešného konca všetkých 23 duelov, v ktorých mali po 40 minútach navrch. Sekera si počas 16 minút a 10 sekúnd pripísal plusový bod.

Darilo sa aj Bostonu, ktorý v súboji popredných tímov Východnej konferencie vyhral aj bez zraneného kapitána Zdena Cháru na ľade Tampy Bay 3:0. Bruins znížili náskok lídra Atlantickej divízie Tampy na rozdiel dvoch bodov. Brankár Tuuka Rask chytil 23 striel "bleskov" a zaznamenal tretí shutout v sezóne. Naposledy nedala Tampa doma gól 16. marca 2017, keď ju vynulovalo Toronto. Pri všetkých troch góloch Bostonu asistoval obranca Torey Krug. Slovenský brankár Peter Budaj bol na striedačke Lightning.

Ottawa prehrala na ľade Columbusu 1:2, v drese hostí odohral vyše 14 minút útočník Marián Gáborík, ale bodovo sa nepresadil. Blue Jackets natiahli víťaznú sériu už na sedem zápasov a bojujú o postup do play off. Na prvú voľnú kartu vo Východnej konferencii strácajú len bod. "Diabli" z New Jersey si odniesli dva body z Los Angeles, kde vyhrali 3:0. Veľkou mierou sa o to postaral brankár Keith Kinkaid, ktorý zlikvidoval 38 striel a potvrdil, že sa mu proti Kings darí. Vyhral s nimi všetky tri zápasy a dva zo štyroch shutoutov v kariére si pripísal práve v súbojoch s LA.

V kanadskom derby vyhralo Toronto nad Montrealom 4:0 a zaznamenalo 12. domáci triumf za sebou, čím vylepšilo klubový rekord. Maple Leafs zvládli duel aj bez zranenej brankárskej jednotky Frederika Andersena a hviezdneho útočníka Austona Matthewsa. Čisté konto zaznamenal Curtis McElhinney, ktorý si navyše pripísal aj asistenciu. Prvú od 17. decembra 2015 a štvrtú v kariére. Chytil 33 striel Canadiens. Veterán Maple Leafs Patrick Marleau odohral svoj 1565. zápas v NHL, čím prekonal Nicklasa Lidströma a osamostatnil sa na 11. mieste historických tabuliek. Z prvého gólu v kariére NHL sa tešil 23-ročný švédsky útočník Andreas Johnsson. Pikantný bol duel pre českého útočníka Tomáša Plekanca, ktorý sa prvýkrát po výmene do Toronta predstavil proti svojim bývalým spoluhráčom, ale nebodoval. Za Canadiens odohral 35-ročný center 981 duelov.