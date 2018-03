Dukla Trenčín a Banská Bystrica oslavujú po 1. zápase štvrťfinále

Trenčín 17. marca (TASR) - Hokejisti domáceho HK Dukla Trenčín vyhrali v prvom zápase štvrťfinále play off Tipsport Ligy nad HK Poprad 1:0 a v sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 1:0.

Dukla vstúpila do zápasu aktívne. Druhá formácia Trenčanov pohrozila už v úvode. Hossa prekorčuľoval Petrana. Gólmana Ivanova prekonal, ale jeho pokus zastavila žrdka popradskej bránky. V 5. minúte zakončil Paľočko. Puk sa odrazil k Bucovi. Ten mohol zakončovať do prázdnej bránky, no v poslednej chvíli domáca obrana puk zrazila do bezpečia. Hral sa vyrovnaný hokej z jednej strany klziska na druhú. Popradčanom pomohlo vylúčenie Starostu. V presilovej hre si síce šance nevytvorili, avšak získali väčšiu sebaistotu a tlačili sa pred Valenta. Päť minút pred prvou sirénou vystihol rozohrávku súpera Ölvecký, jeho strela z medzikružia našla pripraveného Ivanova.

Vyrovnaná partia pokračovala aj v druhej tretine. Šancí bolo na oboch stranách klziska málo. V 25. minúte Ölvecký preváhal vhodný moment na strelu alebo prihrávku. O chvíľu na to Mikula netrafil v dobrej pozícii na kruhu puk ideálne a Ivanov ho pokryl. V polovici zápasu sa snažil uvoľniť Bohunický, ale bol faulovaný a nemohol dobre zakončiť. V 35. min sa osmelili hostia. Svitana prenechal puk Štrauchovi a Valent s námahou vyrazil puk. O pár sekúnd Svitana z uhla nastrelil ľavú žŕdku trenčianskej bránky.

Záverečná tretina patrila domácim. V 43. minúte chybu v zadných radoch kamzíkov nevyužil Radivojevič, ktorý sa snažil ešte ponúknuť puk pred odkrytú bránku Bezúchovi. Ten však bol pokrytý. O štyri minúty neskôr Frühaufova tvrdá strela šla tesne vedľa. V 48. minúte Mikulova strela poriadne natiahla Ivanova. V polovici záverečnej tretiny neuspel Hecl a po ňom z prvej nevyzrel na Ivanova ani Hudec. Záverečný tlak Dukla pretavila do gólu, keď sa 34 sekúnd pred koncom presadil Mikula.

HC ’05 iClinic Banská Bystrica – HC Košice 3:2 pp a sn (0:1, 0:1, 2:0 – 0:0, 1:0)

Góly: 43. Skalický (Hohmann, Pretnar), 60. Pretnar (T. Surový, Skalický), Faille, rozhodujúci nájazd - 17. Pacan (L. Nagy, Miklík), 25. T. Klíma (Kafka). Rozhodovali: Baluška, P. Stano – M. Orolin, Gavalier, vylúčení: 9:9, navyše: Delisle - Šoltés obaja 10 minút za nešportové správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2743 divákov

/na zápasy 1:0/

Banská Bystrica: Lukáš – Kubka, Ďatelinka, Pretnar, Mihálik, Delisle, Gélinas, J. Brejčák - Lamper, T. Surový, Bortňák - Hohmann, Hrnka, Bartánus - Skalický, Faille, Asselin - Kabáč, Češík, Bortňák

Košice: Habal – Čížek, Šedivý, Kessel, Dudáš, Koch, Pulli, Michalčin – Miklík, Pacan, L. Nagy– Spilar, Suja, Hovorka – Kafka, T, Klíma, Šoltés – Hričina, Š. Petráš, Vrábeľ

Vladimír Országh, tréner Banskej Bystrice: "Bol to typický play-off zápas. Ani jeden tím si nič nedaroval. Dominovali hlavne obrany z oboch strán. My sme dobývali bránku súpera, ale Košice nás umne držali na dištanc a hrali na brejky. Jeden z nich im vyšiel. Som rád, že môj tím ukázal v tretej tretine charakter, nakopol nás gól Skalického a boli sme aktívnejší. Mali sme v závere pri power-play i šťastie v podobe žŕdky, no následne nám to tam padlo. Som rád, že nájazdy sa priklonili na našu stranu, podržal nás brankár Lukáš. Súper ukázal veľkú kvalitu, ale my sme bojovali, takže pochvala patrí pre celé mužstvo."

Roman Šimíček, tréner Košíc: "Diváci mohli vidieť zaujímavý a kvalitný hokej z oboch strán. My sme boli šťastnejší v tom, že sme dali dva góly, ale potom sa nám to nepodarilo udržať. Smola bola v tom, že keď Bystrica hrala v šestici, tak sme dali žŕdku a následne po buly sme inkasovali vyrovnávajúci gól. V predĺžení sa hralo najmä na to, aby nik nedostal gól. Nájazdy sú vabank. My sme dali do tohto zápasu všetko, ale nie je všetkému koniec. Do druhého duelu nastúpime s rovnakým odhodlaním, môže to byť ešte dlhá séria."

Jan Lukáš, brankár Banskej Bystrice: "Bol to ťažký zápas, prehrávali sme 0:2 a doťahovali sme to. Košice do nás vlietli, dve tretiny sme to museli ustáť, ale v tretej sme to rozbalili a vyplatilo sa hlavne bojovať. Od polovici stretnutia sme išli za víťazstvom, verili sme, že to dotiahneme a podarilo sa. Musíme sa teraz pripraviť na druhý domáci zápas a aj ten zvládnuť."