TASR

V boji o záchranu úspešnejšia Nitra a Podbrezová

Za sebou máme ďalšie zaujímavé zápasy.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Branislav Račko

Zlaté Moravce 17. marca (TASR) - Prinášame aktuálne výsledky z Fortuna ligy.

Nitra - FC ViOn Zlaté Moravce 1:0 (0:0) Gól: 60. A. Fábry. Rozhodoval: Dohál, ŽK: Charizopoulos, Machovec, Šimončič - Ewerton, Pleva, 492 divákov. zostavy a striedania: FC Nitra: Hroššo - Fabiš (46. A. Fábry), Križan, Niba, Vencl - Šimončič - Kuník, Charizopoulos (90. Farkaš), Kóňa, Machovec (76. M. Fábry) - Militosyan FC ViOn Zlaté Moravce: Kováč - Kotula (72. Cléber), Horník, Pintér, Chren - Pleva - Orávik, Rigo (56. Duga), Harba, Ewerton - Urgela (65. Šašinka)

Kvôli rekonštrukcii sa v tradičnom regionálnom derby na štadióne ViOn-u predstavili ako domáci hráči Nitry. V úvodnom dejstve sa hrala pomerne vyrovnaná partia. V 9. min unikol po ľavej strane Ewerton, ale jeho center napálil Orávik z prvej do jedného z nitrianskych obrancov. Do vedenia mohli ísť Nitrania v 27. min, ale Militosyanovu strelu odvrátil Pintér z bránkovej čiary na roh. Po polhodine hry Militosyan nabil Šimončičovi, ktorého strelu k pravej žrdi Kováč vyrazil.

Na opačnej strane sa v 39. min v čistej gólovej šanci ocitol Harba, ale sám zoči-voči Hroššovi mieril iba do nitrianskeho gólmana. Po zmene strán to boli domáci, ktorí sa čoraz viac tlačili pred bránku Kováča. V 51. min A. Fábry v dobrej pozícii hlavičkoval tesne vedľa. Na opačnej strane hrúbku Hrošša nedokázala potrestať Harba. V 53. min Machovec našiel na hranici malého vápna Militosyana, ale ten hlavou namieril len do pravej žrde. Jediný gólový moment zápasu priniesla 60. min. Militosyan posunul loptu A. Fábrymu, ktorý z asi 25 m vymietol pavučinu v pravom hornom rohu Kováčovej bránky.

V 69. min Charizopoulos zblízka netrafil prázdnu zlatomoravskú bránku. O minútu neskôr strelu Šimončiča vyrazil brankár Kováč. V 76. min mal A. Fábry na hlave druhý gól, ale jeho hlavičke chýbali centimetre. V 86. min sa zaskvel brankár Kováč, keď zlikvidoval gólovú strelu A. Fábryho.. V 90. min išli štyria Nitrania na zalotomoravského brankára, ktorý zneškodnil Šimončičovu strelu.

FK Podbrezová - MFK Zemplín Michalovce 2:1 (1:0) Góly: 3. Tereščenko, 46. Bernardina - 76. Žofčák z pok. kopu. Rozhodca Chmura - T. Somoláni, Štrbo, ŽK: Viazanko - Regáli, 658 divákov. Zostavy a striedania FK Podbrezová: Kuciak – Viazanko, Krivák, Djordjevič, Bilič – Kostelný, Sedláček - Bernardina (88. Breznaník), Tereščenko (61. Mojžiš), Leško (90+. Magda) - Wiezik MFK Zemplín Michalovce: Kira - Žofčák, Kavka, Carillo, Šumeiko -Bednár - Koscelník, Niši (67. Matič), Turík (56. Danko), Regáli - Bragin (46. Sulley)

Skromne zaplnená Zelpo aréna prvýkrát zažila armosféru skupiny o záchranu. Podbrezová do nej vkročila trojbodovo na pôde Zlatých Moraviec a usilovala sa toto víťazstvo potvrdiť aj doma. Prognózy naznačovali vyrovnaný súboj, no úvod tomu nenaznačoval. Už v 3. min Bernardinova nahrávka sa prekotúľala na ľavú stranu a keďže brankár Kira v dezorientovanej obrane akoby chvíľu rozmýšľal, či má, alebo nemá vybehnúť, Tereščenko ho pohodlne prekonal.

V 11. min len ofsajd zabránil ďalšiemu gólu domácich, pri ktorom vynikol Leškov dlhý center z trestného kopu a presná hlavička Biliča. K vyrovnaniu boli hostia blízko v 15. min a len blok Kriváka zabránil Turíkovej strele v ceste do bránky. Nebezpečná bola aj strela Koscelníka, ktorú brankár Kuciak vyboxoval z bránky. V 27. min po dlhom krížnom pase Leška trafil voľný Viazanko iba bočnú sieť. Východniari si vynútili územnú prevahu, domáci sa čoraz viac spoliehali na rýchle protiútoky a z tomto merania síl nikto nemal navrch.

Pred polčasom v 43. min Žofčák z uhla bez prípravy minul bránku, potom po centri Regáliho v páde skončila hlavička Nišiho mimo a hostia mohli v prestávke rozmýšľať, čo vymyslieť na kompaktnú obranu súpera, aby ju konečne prekonali. V 46. min po presne načasovanej nahrávke od Wiezika prestrčil loptu popod Kiru do siete Bernardina a hosťom už mohlo pomôcť k bodom len zvýšené ofenzívne riziko.

V 58. min Koscelníkovu strelu vyrazil na roh Kuciak, no až v 76. min po faule Kriváka na Regáliho vrátil hostí do zápasu Žifčákov premenený pokutový kop. Víťazstvo domácich nespečatil v 81. min v šanci Bernardina, no víťazstvo si už vziať nenechali.