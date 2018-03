TASR

Tréner Talianska nominoval na prípravné zápasy aj Cutroneho a Chiesa

Do tímu sa vracia 40-ročný brankár Gianluigi Buffon.

Patrick Cutrone — Foto: TASRAP

Rím 17. marca (TASR) - Dvadsaťroční útočníci Patrick Cutrone a Federico Chiesa sa premiérovo dočkali pozvánky do talianskej futbalovej reprezentácie. Dočasný kouč národného tímu Luigi Di Biagio ich pozval na prípravné duely proti Argentíne a Anglicku.

Naopak, do kádra sa napriek výkonom v drese Nice opäť nedostal Mario Balotelli. Do tímu sa vracia 40-ročný brankár Gianluigi Buffon, ktorý po neúspešnej baráži o MS 2018 ohlásil koniec reprezentačnej kariéry, no ešte sa rozhodol vypomôcť.