TASR

Včera o 19:40 čítanie na minútu 0 zdieľaní Sagan skončil šiesty na Miláno - San Remo, víťazom po úniku Nibali

Už na štarte v Miláne pršalo, cyklistom komplikoval život aj protivietor.

Slovenský cyklista Peter Sagan. — Foto: TASR/AP

San Remo 17. marca (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe finišoval na šiestej priečke v sobotňajších pretekoch Miláno - San Remo. Z triumfu sa tešil Talian Vincenzo Nibali z Bahrain–Merida. Ten vypálil konkurencii rybník po záverečnom úniku, druhý bol Austrálčan Caleb Ewan (Orica-BikeExchange), tretí Francúz Arnaud Demare (Groupama-FDJ).

Peter Sagan, trojnásobný majster sveta, skončil pred rokom na 291-kilometrovej trati prvej z tzv. monumentálnych klasík druhý.

Vpredu 109. ročníka sa dlho držal 9-členný únik v zložení Mirco Maestri, Lorenzo Rota (obaja Bardiani CSF), Guy Sagiv, Dennis Van Winden (obaja Israel Cycling Academy), Matteo Bono (UAE Emirates), Jevgenij Koberniak (Gazprom), Charles Planet (Novo Nordisk), Šo Hacujama (Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini) a Jacopo Mosca (Wilier Triestina-Selle Italia). Vypracoval si ale len niekoľkominútový náskok a nebol reálnou hrozbou. Na čele hlavného balíka bolo často vidieť Juraja Sagana, kontrolujúceho situáciu v prospech Bory.

Už na štarte v Miláne pršalo, cyklistom komplikoval život aj protivietor. Pomerne dosť sa aj padalo. Asi 40 km pred cieľom sa lídrerská skupina roztrhla, zostalo len kvarteto, ale aj to už o ďalších 10 km vedelo, že nemá šancu. Podľa očakávania sa tak malo rozhodnúť na záverečných dvoch stúpaniach na Cipressu (5,6 km/4,1 percent), resp. Poggiu (3,7 km/3,7).

Tam už počasie jazdcom prialo, tešila ich suchá vozovka a slnko. Na Cipresse sa nič zvláštne nestalo, pod Poggiom prišlo k pádu, na ktorý doplatil tím Astana aj jeho pôvodca Mark Cavendish. Asi 7 km pred páskou zaútočil Talian Vincenzo Nibali a jazdec tímu Bahrain–Merida si v technickom zjazde vytvoril niekoľkosekundový náskok. V záverečných stovkách metrov ho "žralok z Messiny" uhájil a pre Taliansko získal triumf na prestížnom monumete opäť po jedenástich rokoch.

"Nemám slov. Dnes to bol najrv dážď, dážď a dážď. Dobre som spolupracoval s Colbrellim a potom prišiel únik. Keď mi náš športový riaditeľ do vysielačky povedal '20 sekúnd' iba som myslel, že musím ísť na plný plyn. Je to pre mňa fantastický deň," povedal 33-ročný Nibali bezprostredne po príchode do cieľa.