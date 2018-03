TASR

Dnes o 17:38 čítanie na minútu 0 zdieľaní Spartak a Žilina predviedli rovnocenné výkony, súboj skončil remízou

Diváci sa gólu nedočkali a obe mužstvá si do tabuľky pripísali po jednom bode.

Na snímke vľavo kapitán Trnavy Lukáš Greššák a hráč Žiliny Ivan Diaz v zápase 2. kola skupiny o titul FC Spartak Trnava - MŠK Žilina v Trnave 17. marca 2018. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 17. marca (TASR) - V stretnutí lídra a úradujúceho majstra videli diváci v prvom polčase viac bojovnosti, ako futbalovej krásy, ale na oboch stranách aj niekoľko dobrých príležitostí. Už v 5. minúte po rohu Čanturišviliho hlavičku Tótha zneškodnil na čiare Volešák. Na opačnej strane v 13. minúte po prieniku a centri Mihalíka hlavičkoval nad Jánošík. Z protiútoku po rýchlej kontre Kadleca a jeho prihrávke vysoko prestrelil bránu Ofosu.

Najväčšiu príležitosť prvého polčasu mal v 15. minúte Jánošík, ktorý sa ocitol sám pred Vantrubom, no ten pohotovým výkopom nebezpečenstvo odvrátil. Po polhodine hry a úniku Ofosu zakončil strelou vedľa Greššák. Domáci mali dobrú príležitosť ešte v 42. minúte, keď po ľavej strane vnikol do 16-ky Ofosu, no Sloboda nezakončil podľa svojich predstáv. Na opačnej strane už-už zakončoval Škvarka, no Čanturišvili pohotovým sklzom stihol loptu vykopnúť na roh.

V druhom polčase prevzala réžiu zápasu do rúk Trnava a prakticky celý čas sa hralo na jednu bránku. Pokusy hostí o kontry domácich však likvidovali Žilinčania. V druhom polčase brankára Vontrubu prakticky neohrozili. Domáci mali niekoľko dobrých možností na skórovanie, ale streliť gól im v tomto zápase nebolo súdené. V 51. minúte unikol Egho Holubekovi, no ani na dvakrát neprekonal Volešáka.

V 56. minúte fauloval Pečovsky Pehlivana a rozhodca mu ukázal červenú kartu. O minútu neskôr vyrazil Volešák hlavičku Egha a žilinský brankár včasným vybehnutím zneškodnil aj presne po hodine hry loptu smerujúcu na vysunutého Ofosiho. V 65. minúte vytiahol na roh Volešák aj dobrú strelu Pehlivana. V 71. minúte po prihrávke Civiča zakončil Egho strelou vedľa. Diváci sa gólu nedočkali a obe mužstvá si do tabuľky pripísali po jednom bode.