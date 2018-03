TASR

Zemplínčania budú opäť vítať žeriavy popolavé

Dva žeriavy, ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Senné 17. marca (TASR) – Zemplínčania budú opäť vítať žeriavy popolavé, zároveň ich vyprevadia na ich ďalšiu cestu na sever. Tradičné podujatie na Senianskych rybníkoch, ktoré sa v tomto roku uskutoční o týždeň v sobotu 24. marca, navštevuje stále viac ľudí. Vlani sa ich tam zišla približne tisícka.

"V tomto období naplno prepukne jarná migrácia vtákov. Tu na Zemplíne je najväčším druhom žeriav popolavý a zároveň dolný Zemplín a okolie Senianskych rybníkov je jediným miestom, kde sa v takých obrovských počtoch zastavujú, nocujú a zdržujú väčší čas, takže sa dajú pozorovať obrovské kŕdle. Je to nádherné prírodné divadlo," uviedol pre TASR za organizátorov Matej Repel zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko.

Už dlhé roky pri tejto príležitosti organizujú tieto exkurzie. "Postupne rokmi sa to podujatie zmenilo na taký dnes už väčší festival s poldenným programom, s rôznymi podujatiami pre verejnosť, občerstvením, tradíciami. Hlavný cieľ je spropagovať a popularizovať ochranu prírody, pozorovanie vtáctva, aby sme ľudí vytiahli v tomto čase do prírody a ukázali im to, čo je u nás krásne," zdôraznil. Aj v tomto roku sú pripravený na podobný počet návštevníkov ako vlani. "Uvidíme, čo na to povie počasie, pretože nám hlásia ochladenie," poznamenal.

Ornitológovia si pre účastníkov akcie pripravili pestrý program. Okrem spomínanej exkurzie po náučnom chodníku, sa návštevníci môžu zastaviť v infostánkoch, prichystané sú tiež tvorivé dielne pre deti, v rámci ktorých si budú môcť vyskúšať napríklad modelovanie z hliny a točenie na kruhu či plstenie z ovčieho rúna. Čaká ich okrem iného tiež jazda na koni, prehliadka Senianskeho kaštieľa, výstava fotografií vtáctva i obrazov. Ochutnať budú môcť tiež lokálnu špecialitu – pečené ryby.

Vstup na podujatie, ktoré sa začína o 14.00 h, je voľný. Medzi potrebnú výstroj zaradili organizátori terénnu obuv, teplé oblečenie, ďalekohľad a fotoaparát. Viac informácií o akcii nájde verejnosť aj na webovej stránke www.medzibodrozie.vtaky.sk v sekcii - pripravujeme.

Podujatie realizujú v rámci projektov Ochrana bučiaka veľkého a chochlačky bielookej v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Medzibodrožie na Slovensku a Obnova mokradí a ochrana vtáctva v CHVÚ Poiplie, Horná Orava a Senianske rybníky na Slovensku.