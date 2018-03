TASR

Dnes o 15:16 čítanie na minútu 0 zdieľaní V 8. kole SP v biatlone triumfovala štafeta Francúzok

Slovenské ženy medzi 23 tímami neštartovali, v hodnotení SP zvíťazilo v konečnej bilancii štyroch pretekov Nemecko.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Holmenkollen 17. marca (TASR) - Štafeta žien Francúzska v zložení Anais Chevalierová, Celia Aymonierová, Marie Dorin Habertová a Anais Bescondová bola najlepšia v pretekoch 8. kola Svetového pohára v biatlone. Trať dlhú 4x6 km zvládla v nórskom Holmenkollene o 14,4 sekundy rýchlejšie ako druhé Nemecko a tretie Taliansko za sebou zanechala o 33,2. Slovenské ženy medzi 23 tímami neštartovali, v hodnotení SP zvíťazilo v konečnej bilancii štyroch pretekov Nemecko.

Vysoké favoritky boli v slnečnom počasí Nemky, ktoré len ťažko mohli prísť o celkový triumf. V tejto sezóne v pretekoch SP dvakrát triumfovali, raz boli druhé, no na ZOH v Pjongčangu prepadli s 8. miestom, keď prekvapujúco zvíťazili Bielorusky.

Po prvom úseku vďačili Talianky za prvé miesto Vittozziovej, na druhom Wiererovej, ktorá im vytvorila náskok 13,9 sekundy pred Francúzskom, 34,3 pred Nórskom a 34,6 pred Nemeckom.

Na treťom úseku najviac vynikla Francúzka Dorin Habertová, no Talianka Gontierová za ňou na odovzdávke bola neskôr len o 2,2 sekundy. Na poslednom úseku sa vykryštalizoval aj súboj o tretiu priečku medzi Nemkou Dahlmeierovou a Nórkou Olsbuovou. Viac však priťahovala pozornosť dvojička na čele Bescondová a Sanfilippová. Po 'ležke' mala už Francúzka náskok 17,8 sekundy, z boja o tretiu priečku vypadli s trestným okruhom Olsbuovej Nórky a tak sa mohla Dahlmeierová sústrediť na útok už na druhú priečku. Po streľbe stojmo to bola už len márna snaha Dahlmeierovej dotiahnuť sa. Za Bescondovou zaostávala síce len o osem sekúnd, no stratu do cieľa prehĺbila.