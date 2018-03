TASR

Vlhová po 11. mieste v Aare nedosiahla na métu Zuzulovej

Pre víťazku Shiffrinovú to bola naopak jazda snov.

Slovenská slalomárka Petra Vlhová na trati 1. kola slalomu vo finálových pretekoch vo švédskom Aare 17. marca 2018. — Foto: TASR/AP

Aare 17. marca (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa nepresadila vo finálovom slalome Svetového pohára vo švédskom Aare a prišla o šancu na historické méty. Za víťaznou Američankou Mikaelou Shiffrinovou zaostala na 11. mieste 2,64 stotín sekundy.

Už pred súťažou istá úspešná obhajkyňa veľkej i malej trofeje SP slávila svoj 43. triumf kariéry a 32. slalomový, suverénne o 1,58 s pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou a o ďalšiu stotinku pred domácou Fridou Hansdotterovou. Také je aj konečné poradie disciplíny husto naukladaných bránok.

"Dnes som si to chcela užiť, išla som bez tlaku ale s cieľom vyhrať a tak som sa nastavila na štarte. Boli to naozaj nádherné preteky na nádhernom kopci a v príjemnom počasí a to, ako som išla v druhom kole, to bola asi jazda snov," vyznala sa do kamier ORF Shiffrinová.

Naopak, Vlhová po 3. mieste v prvom kole nepodala v tom druhom štandardný výkon. Dvadsaťdvaročná Slovenka, ktorá bola v celkovom poradí slalomu SP dlho na 2. mieste, klesla v konečnom účtovaní zimy na 4. priečku a nepodarilo sa jej to, čo pred ňou dvakrát Veronike Velez-Zuzulovej. Navyše stratila reálnu šancu byť na pódiu v celkovej klasifikácii seriálu, po sobote sa síce posunula o jednu priečku na 5. miesto, ale v nedeľnom obrovskom slalome na ňu čakal imperatív senzačného víťazstva a prepad vysokej favoritky, Nemky Viktorie Rebensburgovej a takisto aj slabší výsledok Talianky Sofie Goggiovej. Pritom pre Vlhovú sa v dejisku jej prvého triumfu v pretekoch SP (2015) všetko začalo ako z partesu. Našliapla výborne a so štartovým číslom 4 sa dostala do vedenia. Na všetkých medzičasoch viedla a prvý mala najlepší aj v konečnej výslednici. Chytila výborný rytmus a v dvoch tretinách trate ho udržiavala v meniacich sa intervaloch vertikál a stredne zavretých oblúkov. V nájazde do záverečnej najstrmšej časti ubrala na dravosti a tam v širokej stope stratila na Schildovú, druhú po prvej jazde. Východisková pozícia oproti dvom hlavným sezónnym konkurentkám v boji o druhé miesto v sezónnom súčte slalomu však bola výborná. Pred finále mala 30-bodový náskok pred Holdenerovou a Švajčiarka zašla piaty čas s mankom 17 stotín na Slovenku. Domáca Frida Hansdotterová (mínus 34 bodov) bola po prvej jazde šiesta s 29-stotinovým závozom. Ináč ale v 1. kole parametre jasne nastavila veľká favoritka Shiffrinová, Vlhová za ňou zaostala 55 stotín.

Druhé kolo na zaujímavom svahu takmer kopírovalo to prvé, akurát trať bola v niektorých kombináciách ešte rytmickejšia. Vlhová však hneď hore výrazne zaostala za dynamikou svojej prvej jazdy a potom sa už do tempa na mäknúcom povrchu nedostala. Pokles je nečakaný nielen ohľadom miesta mimo vrchnej desiatky, ale najmä pre odstupy. Výrazne stratila na svoje priame súperky a keďže aj tie v 2. kole totálne dištancovala aj Shiffrinová, výslednica Vlhovej druhej, naoko bezproblémovej jazdy je až 19. čas z 22 štartujúcich a strata vyše dvoch sekúnd na víťazku.