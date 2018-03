TASR

Dnes o 12:17 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Audi môže za 2-3 roky začať s postupným ukončením predaja dieselov

Objednávky vozidiel s dieselovým motorom sa pritom v posledných týždňoch celkovo zvýšili.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Berlín 16. marca (TASR) - Nemecká automobilka Audi by mohla už za dva alebo tri roky prestať predávať kompaktné vozidlá s dieselovými motormi. Uviedol to generálny riaditeľ Rupert Stadler, podľa ktorého by mohla firma ako prvý zastaviť predaj modelu A1.

Výrobca luxusných automobilov, ktorý patrí do koncernu Volkswagen, možno najskôr prestane ponúkať kompaktné vozidlá s dieselovými motormi, zatiaľ čo podiel športových úžitkových vozidiel s naftovým typom motora na jeho odbyte pravdepodobne v nasledujúcich rokoch vzrastie, povedal Stadler.

Približne 10 % kompaktných modelov Audi A1 sa v súčasnosti predáva s dieselovým motorom, dodal.

Objednávky vozidiel s dieselovým motorom sa pritom v posledných týždňoch celkovo zvýšili, skonštatoval v tejto súvislosti Bram Schot, vedúci predaja a marketingu.