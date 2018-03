TASR

Dnes o 11:50 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vlhová ako tretia po 1.kole slalomu v Aare našliapla na Zuzulovej métu

Za vedúcou Američankou Mikaelou Shiffrinovou zaostala 55 stotín, druhá v poradí bola Rakúšanka Bernadette Schildová.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Aare 17. marca (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová zašla tretí najlepší čas v 1. kole finálového slalomu Svetového pohára vo švédskom Aare. Za vedúcou Američankou Mikaelou Shiffrinovou zaostala 55 stotín, druhá v poradí bola Rakúšanka Bernadette Schildová (+0,49 s). Druhé kolo bolo na programe od 13.30.

Podstatné pre Vlhovú, ktorá v tomto dejisku v roku 2015 slávila svoj prvý triumf v pretekoch SP, bola východisková pozícia oproti dvom hlavným sezónnym konkurentkám. V boji o druhé miesto v sezónnom súčte slalomu mala pred finále 30-bodový náskok pred Wendy Holdenerovou a Švajčiarka zašla piaty čas s mankom 17 stotín na Slovenku. Domáca Frida Hansdotterová (mínus 34 bodov) bola po prvej jazde šiesta s 29-stotinovým závozom.

Vlhová, s cieľom vyrovnania dvakrát dosiahnutej méty Veroniky Velez-Zuzulovej, našliapla výborne a so štartovým číslom 4 sa dostala do vedenia. Na všetkých medzičasoch viedla a prvý mala najlepší aj v konečnej výslednici. Chytila výborný rytmus a v dvoch tretinách trate ho udržiavala v meniacich sa intervaloch vertikál a stredne zavretých oblúkov. V nájazde do záverečnej najstrmšej časti ubrala na dravosti a tam v širokej stope stratila na Schildovú. Ináč ale v 1. kole parametre jasne nastavila veľká favoritka Shiffrinová, už istá víťazka malého i veľkého glóbusu.