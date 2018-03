TASR

Hokejisti Zvolena zdolali Žilinu a vyrovnali stav série

Tretí zápas je na programe v Žiline v pondelok 19. marca o 18.00.

Na archívnej snímke zľava Tomáš Török (Zvolen), Filip Ondruš (Žilina) a Viktor Fekiač (Zvolen) v prvom zápase štvrťfinále playoff Tipsport Ligy v hokeji HKM Zvolen - MsHK Žilina 15. marca 2018 vo Zvolene. — Foto: TASR/Branislav Račko

Zvolen 16. marca (TASR) - V druhom štvrťfinále Kaufland play off hokejovej Tipsport ligy medzi HKM Zvolen a MsHK Žilina boli na zvolenskom ľade úspešnejší domáci. Po víťazstve 4:1, na ktorom sa podpísali hlavne tri góly Šišovského, vyrovnali stav série na 1:1. Tretí zápas je na programe v Žiline v pondelok 19. marca o 18.00.

Domáci si nepripúšťali nič len víťazstvo a podľa toho roztočili hneď útočný kolotoč pred Tomekom. Vyplatil sa im veľmi rýchlo, už po 92 sekundách, keď dravý Šišovský najskôr Tomeka v obrovskej šanci neprekonal, no vzápätí tancujúci puk dorazil do siete. Žilinčanov hlboká defenzíva nedeprimovala, neustále, podľa účinného receptu zo dňa predtým, využívali každú jednu možnosť na protiútok. Mali ľahké nohy, kombinovali jednoducho a vypracovali si aj zopár dobrých príležitostí. V 4. min mohol vyrovnať Hruška, v ôsmej po spolupráci s Holovičom zasa Handlovského v oslabení skvele vychytal MacEntire. Zo zvolenského trvalého tlaku sa postupne stával tlak len chvíľkový, najmä preto, že od 13. min sa nechali do prestávky trikrát za sebou vylúčiť. Brankára Tomeka však napriek tomu dosť rozpohybovali, v 6. min Hraškova delovka opečiatkovala jeho betón, v 11. min zlyhal pred ním aj Obdržálek a v 18. min Flick v čistej pozícii Tomeka opäť len nastrelil. V druhej tretine Žilinčania v ofenzíve pridali, možnosť na vyrovnanie nevyužil v 26. min Konečný, no nelenili ani domáci 'rytieri'. v 28. min Kytnár v presilovke ešte skóre nezvýšil, no v 32. min Šišovský opäť uplatnil svoj cit byť v správnej chvíli na správnom mieste. Tomek síce predtým dvakrát čaroval, ale na ďalšiu dorážku už nemal a spletitú situáciu doriešil aj videorozhodca. Bez gólu zostali žilinskí 'vlci' po druhej tretine aj preto, že v 36. min Handlovský možnosť nepremenil a zvýšené úsilie s nádejnou strelou Kozáka za zvúku klaksónu vyšlo naprázdno. Na kontaktný gól čakali v tretej tretine hostia ako na spásu. Začali ju presilovkou, v podstate nevydarenou, v ktorej im unikol Obdržálek a veľa nechýbalo, aby ich vytrestal. V 43. min zranil Flick útočníka J. Juríka a hostia si mohli zahrať až sedemminútovú presilovku. Zažili však studenú sprchu, v 45. min ich o puk obral pri mantineli Špirko a Šišovský v oslabení šikovným blafákom zavŕšil svoj čistý hetrik. O 43 sekúnd neskôr po faule Tvrdoňa využil trestné strieľanie Coffman a o víťazovi bolo v podstate rozhodnuté, aj keď Kozák v 50. min pohotovou strelou tesne po skončení presilovky znížil.

HKM Zvolen - MsHK Žilina 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Góly: 2. Šišovský (Chovan), 32. Šišovský (Kytnár, Chovan), 45. Šišovský (Špirko), 45. Coffman z tr. strieľania - 50. Kozák (Pospíšil). Rozhodovali Kalina, Lauff - M. Korba, Kollár, vylúčení 9:6, navyše Flick 5+DKZ za napadnutie zozadu - Švihálek 10 min za napadnutie hlavy a krku, presilovky 1:0, v oslabení 1:0, 1980 divákov. Stav série 1:1. Zostavy HKM Zvolen: MacEntire - Zeleňák, Ross, Ťavoda, Kováčik, Bokroš, Hraško, Dubeň - Coffman, Steen, Flick - Šišovský, Kytnár, M. Chovan - Puliš, Špirko, Obdržálek - Török, V. Fekiač, Kelemen MsHK Žilina: Tomek - Hatala, Kozák, Roman, Andersons, Juraško, Mendrej, Mazanec - Pospíšil, Hruška, Tvrdoň - Konečný, Holovič, Handlovský - J. Jurík, Húževka, Švihálek - Rogoň, Ondruš, Stupka

Peter Mikula, tréner Zvolena: "Vedeli sme, že musíme vyhrať, čo sa nám aj podarilo. Vstúpili sme do zápasu aktívne, ako sme chceli, prvých sedem minút sme hrali príkladne, ale potom sme sa zbytočne rozhádzali aj neopodstatnenými faulami. Celá hra bola z oboch strán celý zápas rozkúskovaná, hráči sa rozdielne zaťažovali, chýbala plynulosť hry. Také je však play off, dnes rozhodlo prekvapujúco naše vylúčenie, počas ktorého sme strelili dva góly a posadili sa na koňa."

Petr Rosol, tréner Žiliny: "Domáci na nás vlietli, rátali sme síce s tým, no bol to veľký tlak. Inkasovali sme rýchlo, ale po prvej tretine to nebolo vo výsledku hrozné. Rozhodli naše katastrofálne presilové hry, ani sedemminútová nám nepomohla, navyše sme dvakrát inkasovali. Bohužiaľ, v takomto zápase nemôžete po tom všetkom myslieť na úspech."

Michal Chovan, kapitán Zvolena: "Chceli sme zostať pri hre z prvého zápasu, nátlakovej, viac sa tlačiť do bránky a aj nám to tam padalo. Po prvom góle sa už hralo ľahšie a ja som presvedčený, že sme v sérii lepší. Za čerešničku považujem hetrik Šiša, patrí mu vďaka, no nielen jemu, aj sile tímu. Jeden bojoval za všetkých, len takto môžeme dosiahnuť úspech. Pre mňa ako kapitána je super viesť takéto mužstvo."

Peter Šišovský, autor hetriku: "Pre mňa i mužstvo krásny večer. Keď sme strelili prvý gól, dosť nám pomohol, upokojili sme sa a zápas mali pod kontrolou. Hetrik si veľmi vážim, medzi mužmi som ho v extralige nikdy nestrelil. Som presvedčený, že sme lepšie mužstvo, len sa nesmieme trápiť v koncovke. Moje tri góly pramenili dvakrát zo skrumáže po odrazených pukoch a pri tom treťom som situáciu dobre riešil a presne zakončil."

Lukáš Handlovský, útočník Žiliny: "Každý zápas je v play off iný, včera sme boli lepší, dnes sme urobili viac chýb, a to je o tom. Prídeme domov a zase zabojujeme, nič sa nedeje. Za nepriaznivého stavu sme mali tlak, vytvárali si šance, nič nám nepadlo. Sme však pozitívne naladení, dáme hlavy hore a naplno doma zaberieme. Tvrdosť vyplývala z toho, ako nám ju rozhodcovia povolili, patrí to k play off."