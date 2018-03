TASR

V RTVS sa nakrúcala jedna z finálnych scén drámy Nech je svetlo

Nech je svetlo je psychologická dráma o slovenskej rodine, ktorá sa ocitne v problémoch.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 17. marca (TASR-OTS) - Nakrúcanie novej psychologickej drámy Nech je svetlo, na ktorej spolupracuje aj RTVS, je vo svojej finálnej fáze. V Mlynskej doline sa dnes odohrávala jedna zo záverečných scén.

Filmári strávili dva zimné mesiace na Orave v obci Krušetnica a jej okolí, ktoré tvoria hlavné epicentrum príbehu. Úvodné scény vznikali pred nemeckým zámkom Hohenschwangau. „Chcel som, aby film začal tak trochu ako rozprávka a v Bratislave už robíme dokrútky,“ priblížil renomovaný scenárista a režisér Marko Škop. Štvrtok (15.3.) sa nakrúcala scéna s veľkým komparzom v Záhorskej Bystrici v Kostole sv. Petra a Pavla. Technický sklad v RTVS si režisér vytypoval ako vhodný priestor pre policajnú kanceláriu, kam prídu vypovedať hlavné postavy príbehu.

Nech je svetlo je psychologická dráma o slovenskej rodine, ktorá sa ocitne v problémoch. Slovenský gastarbeiter v Nemecku Milan zistí, že jeho 16-ročný syn sa počas jeho neprítomnosti zaplietol s nebezpečnou polovojenskou partiou a obviňujú ho zo šikanovania a smrti spolužiaka. Otec začne zisťovať pravdu o tom, čo sa stalo, pravdu o stave vecí, pravdu o sebe samom, ale aj o ľuďoch okolo seba. Postavu otca stvárňuje Milan Ondrík a jeho manželku Zuzana Konečná. Vo filme tiež hrajú Daniel Fischer, Csongor Kassai, Marián a Marek Geišbergovci.

„Je to príbeh bežného človeka, „človeka milión“, ktorému sa napriek jeho dobrým úmyslom a všetkému, čo by chcel urobiť správne pre svoju rodinu, všetko pokazí,“ opísal Marko Škop. Vyjadril nesmierne potešenie nad tým, že ponuku na hlavnú rolu prijal práve Milan Ondrík. „Je to úžasný herec a fantastický spolupracovník s obrovským množstvom energie,“ poznamenal na jeho adresu.

Podľa Milana Ondríka film poukazuje aj na otázku, ktorú si kladú mnohí na Slovensku – je lepšie zostať sedieť doma a žiť z podpory, alebo ísť pracovať mimo domova a rodina sa vám rozbíja? „Myslím si, že takto sa to deje u viacerých rodín,“ konštatoval.

Producentom tohto celovečerného filmu je Artileria, jedným z koproducentov RTVS.

Ako uviedol programový riaditeľ Tibor Búza, RTVS spolupracuje s Markom Škopom dlhodobo. „Máme za sebou úspešné projekty ako Eva Nová, ale aj celý rad dokumentárnych projektov, takže som veľmi rád, že je tu ďalší koprodukčný projekt práve s týmto tvorivým tímom. Scenár je vynikajúci a samotná téma viac ako aktuálna – hovorí o extrémizme, ktorý naberá na sile nielen v našej krajine.“