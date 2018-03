TASR

Dnes o 09:36 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Hokejisti HK Nitra zvíťazili nad Novými Zámkami

Zápas sa skončil 4:1.

Ilustračný záber. — Foto: TASR/Milan Kapusta

Nitra 16. marca (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili v druhom štvrťfinále play off Tipsport Ligy nad HC Nové Zámky 4:1 a v sérii vedú 2:0.

Druhý zápas série medzi Nitrou a Novými Zámkami vyzeral diametrálne odlišne ako ten prvý. Hostia boli dôstojnejším súperom. Síce už v 4. minúte prvýkrát inkasovali z hokejky Pauloviča, ale odpoveď prišla už o pár minút. V 8. minúte nastrelil pravú žŕdku hosťujúci obranca Husák. V 11. minúte najskôr spálil tutovku Škoda, ale jeho zaváhanie napravil úspešným tečom L. Jurík – 1:1. Domáci odskočili súperovi na rozdiel gólu v 29. minúte, keď po nahodení Ordzovenského dorážal Slovák. „Corgoni“ dali gól aj v 33. minúte. Presne namieril od modrej Ordzovenský, ale jeho gól nebol uznaný pre údajné postavenie hráča v bránkovisku. Nitrania predsa súperovi odskočili ešte do druhej prestávky. V poslednej minúte tretiny rozjasal domáce tribúny Paulovič – 3:1. V tretej tretine mohol definitívne zlomiť odpor hostí v 42. minúte Macík, ktorý nastrelil brvno. Po ňom sa nepresadil pred prázdnou bránou ani Blackwater. Hosťom dochádzali sily a korčuliarsky už neboli tak húževnatí ako v prvej polovici stretnutia. V 57. minúte štvrtýkrát prekonal Romančíka Rýgl a stanovil tak konečný výsledok zápasu – 4:1.

HK Nitra - HC Nové Zámky 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) Góly: 4. Paulovič (Krištof, Mezei), 29. Slovák (Ordzovenský, J. Milam), 40. Paulovič (T. Milam, Mezei), 57. Rýgl (Paulovič, T. Mikúš) - 11. L. Jurík (Husák, Škoda) Rozhodovali: Lokšík, Goga - Kacej, Rojík, vylúčení: 6:7 na 2 min, navyše: Fábry (Nové Zámky) 10 min nešportové správanie, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, 3195 divákov /stav série: 2:0/ Zostavy: Nitra: Lawson - Rais, Mezei, Ordzovenský, J. Milam, Versteeg, T. Milam, Rýgl - Paulovič, Krištof, T. Mikúš - Lantoši, Slovák Blackwater - Macík, J. Ručkay, H. Ručkay - Kovacs, Bradley, Csányi - Kutálek Nové Zámky: Romančík - Husák, M. Novák, Plášil, M. Hruška, M. Jass, Salija, Šimek - Hřebejk, L. Jurík, Škoda - Saulietis, Šimun, Zbořil - Fábry, Šille, R. Varga - Dubec, D. Rehák, Lorraine - Tužinský

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: „Dnes to bol úplne iný zápas. Bolo tam veľa emócií, tak ako to má v Playoff byť. Na môj vkus tam hostia mali veľa streleckých príležitosti. Keby boli brankári v opačnom garde, tak by ten zápas možno vyzeral inak. Musím pochváliť Lawsona, že nás podržal.“

Miroslav Mach, tréner Nových Zámkov: „Dnes sme predviedli úplne iný výkon ako včera. Musím hráčov pochváliť, že bojovali. Škoda, mali sme tam šance, ale nastrelili sme dve žŕdky. Dostali sme tri góly v oslabení. Jeden v úplne zbytočnom, keď sme išli do troch. Tam sa ten zápas zlomil. Z našej strany dobrý výkon. Prehrávame 2:0, ideme domov a tam musíme niečo uhrať.“