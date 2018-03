TASR

Dnes o 09:35 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní PLAY OFF: Favorit série Trenčín - Poprad je jasný

HK Poprad v šiestich vzájomných dueloch základnej časti štyrikrát prehral o gól, v dvoch si pripísal tesné víťazstvá.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčín/Poprad 17. marca (TASR) - Hoci bilancia vzájomných zápasov zo základnej časti sezóny Tipsport Ligy 2017/2018 hovorí v prospech Dukly Trenčín, je zároveň podľa nej zrejmé, že pôjde o vyrovnané stretnutia. HK Poprad v šiestich dueloch štyrikrát prehral o gól, v dvoch si pripísal tesné víťazstvá. V Kaufland play off preto "kamzíci" túžia favorita série zaskočiť.

Vlani sa trenčianska Dukla zachraňovala v baráži, ktorú napokon zvládla. V lete prišlo k prestavbe mužstva, vrátili sa doň bývalí hráči ako Radivojevič, či Starosta, zmenou prešiel aj realizačný tím. S novým impulzom prišli aj nové ciele a tie začali nadobúdať kontúry od začiatku sezóny. "Vojaci" sa prakticky ihneď usadili na vrchole tabuľky, ale menšia kríza v tretej štvrtine súťaže im zahatala cestu k poháru pre víťaza základnej časti o tri body.

Poprad stratil na víťaza základnej časti 21 bodov, držal si však stabilnú formu. Síce ani on sa nevyhol výsledkovej kríze, ale napokon si uhájil miesto v strede tabuľky, kde sa pohyboval prakticky po celý čas. Zaujímavá je štatistika "kamzíkov" v presilovkách 5 proti 3, s využitím 26,47 percenta sú v nej najlepší. Na druhej strane Trenčínu patrí prvé miesto v tabuľke najlepšie sa brániacich tímov. V oslabení hrala Dukla 222-krát a inkasovala 29 gólov. Poprad inkasoval 41-krát v 200 zápasoch.

Obaja súperi sa vo vzájomnej vyraďovačke stretnú po siedmy raz. V štyroch prípadoch boli úspešnejší Trenčania, dvakrát išiel ďalej Poprad. V prvom kole play off si to rozdajú po piaty raz. V sezóne 1994/1995 sa stretli v semifinále a v ročníku 1999/2000 v dvojzápasovom dueli o bronz. V oboch prípadoch bola úspešnejšia Dukla.

Pozitívna bilancia v prospech Trenčanov je aj v aktuálnej sezóne. Dukla vyhrala v štyroch zápasoch, Poprad sa tešil dvakrát. Všetky zápasy však boli veľmi vyrovnané, o čom svedčia samotné výsledky. Iba v jednom prípade zvíťazilo jedno z mužstiev väčším rozdielom, ako o jeden gól.

Trenčín - Poprad v play off: 2011/2012: štvrťfinále: Trenčín - Poprad 4:2 na zápasy 2005/2006: štvrťfinále: Trenčín - Poprad 0:4 na zápasy 2003/2004: štvrťfinále: Trenčín - Poprad 4:0 na zápasy 2001/2002: štvrťfinále: Trenčín - Poprad 1:4 na zápasy 1994/1995: semifinále: Trenčín - Poprad 3:0 na zápasy 1999/2000: o 3. miesto: Trenčín - Poprad 2:0 na zápasy Vzájomná bilancia zápasov v prebiehajúcej sezóne z pohľadu Trenčína: 3:2 (v), 3:2 pp (d), 2:1 (v), 0:2 (d), 4:5 (v), 2:1 (d) Kompletný program štvrťfinálovej série: 1. zápas, 17. marca: Trenčín - Poprad 2. zápas, 18. marca: Trenčín - Poprad 3. zápas, 21. marca: Poprad - Trenčín 4. zápas, 22. marca: Poprad - Trenčín prípadne 5. zápas, 24. marca: Trenčín - Poprad 6. zápas, 26. marca: Poprad - Trenčín 7. zápas, 28. marca: Trenčín - Poprad

Tréner Trenčína Oremus: Máme jasný cieľ

Štvrťfinálová séria Kaufland play off Tipsport Ligy 2017/18 medzi Duklou Trenčín a HK Poprad sľubuje veľkú drámu. Svedčia o tom zápasy základnej časti, ktoré boli veľmi vyrovnané. Trenčania si to uvedomujú, no majú jasný cieľ.

Dukla začala sezónu ako z partesu, dlho viedla ligovú tabuľku, ale neskôr prišla séria negatívnych výsledkov, čo ju stálo víťazstvo po základnej časti. V závere si však sériou piatich výhier uhájila aspoň tretie miesto. "My sme hrali v posledných kolách vynikajúco, hrali sme aj dobrý hokej. Takže ja verím, že v tom budeme pokračovať," povedal pre TASR brankár Michal Valent.

Vzájomné zápasy s Popradom však naznačujú, že Trenčanov čaká neľahká úloha. Všetkých šesť duelov skončili víťazstvom jedného či druhého tímu rozdielom jedného gólu. Dukla vyhrala štyri zápasy, Poprad dva. "My sme s Popradom odohrali kvalitné zápasy. Oni majú svoju silu, my tiež. Bude to vyrovnaná séria, v ktorej rozhodnú maličkosti. My sme v Poprade odohrali veľmi dobré zápasy, dvakrát sme tam vyhrali. V každom zápase treba urobiť maximum, aby sme boli úspešní. Silu v mužstve na to máme," uviedol tréner Trenčína Peter Oremus.

Štyridsaťsedemročný kormidelník prevzal mužstvo pred začiatkom aktuálnej sezóny. Po tej vlaňajšej, kedy si všetci pod hradom Matúša Čáka vytrpeli svoje a museli zachraňovať najvyššiu súťaž až v play out, si chcú tentokrát prinavrátiť radosť z hokeja. "My sme pred sezónou prišli do Trenčína s nejakými cieľmi, nebudem nič skrývať. Začíname doma a máme výhodu, že aj v prípade potrebného rozhodujúceho zápasu budeme hrať pred svojimi fanúšikmi. Musíme ísť za svojim cieľom a všetci, ktorí v Trenčíne robia okolo hokeja, si to uvedomujú," dodal Oremus, ktorý pred sériou nebude robiť žiadne zmeny na ľade a ani mimo neho. "Nebudeme nič meniť. Máme od začiatku sezóny určené, kto má ako pracovať a pôjde len o hernú disciplínu každého jednotlivca."

Jazýčkom na váhach budú aj výkony brankárov a ten trenčiansky má momentálnu formu naozaj skvelú. V závere základnej časti vychytal v troch po sebe idúcich zápasoch čisté konto. "Tie nuly boli super, ale bola to veľmi dobrá tímová práca. Teraz začíname od nuly. Teším sa, je to nová súťaž, zápasy sú iné. Celá kabína sa teší. Ale vieme, že, Poprad je ťažký súper, v sezóne s nami hrali vyrovnané zápasy. Nemôžeme nič podceniť. Verím, že sme dobre pripravení a že sa budeme tešiť my," uzavrel Valent.

Popradčan Buc: Môže to byť o brankároch

S túžbou prekročiť svoj tieň z predošlých dvoch sezón vstúpia hokejisti HK Poprad do štvrťfinálovej sérii Kaufland play off Tipsport Ligy. Proti Dukle Trenčín je v pozícii favorita ich súper, vyrovnané zápasy v základnej časti však naznačili, že to môže byť dlhý boj. "Kamzíci" sú si vedomí, že ich čaká najmä tuhý boj so skalopevnou defenzívou súpera.

Tá bola v dlhodobej časti veľkou prednosťou "vojakov." Trenčania inkasovali iba 112 gólov, druhí v tejto štatistike Bystričania o 22 viac. Brankári Michal Valent a Tomáš Hiadlovský si až 13-krát udržali čisté kontá. Prvý menovaný bol v základnej časti oporou Dukly a Popradčanom je jasné, že dôležitý bude každý strelecký úspech. "Vieme, že je to dobrý brankár, ale oporu v bráne máme aj my. Myslím si, že to môže byť o brankároch. Až samotná séria ukáže, kto z nich má lepšiu formu," uviedol útočník HK Poprad Dávid Buc.

Pôjde síce o konfrontáciu tretieho tímu so šiestym, ale vzájomné zápasy zo základnej časti hovoria o mimoriadnej vyrovnanosti tímov. Päť zo šiestich vzájomných stretnutí sa skončilo rozdielom jediného gólu a aj popradské víťazstvo 2:0 bolo pečatené až gólom do prázdnej bránky. Aj v play off sa od tejto série očakávajú vyrovnané zápasy. "Rozhodovať budú maličkosti. Verím, že sme na sériu dobre pripravení a že bude víťazná. Dôležité budú už prvé dva zápasy. Na tie sa musíme sústrediť a vyhrať aspoň jeden z nich," poznamenal Buc.