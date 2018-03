TASR

PLAY OFF: Historická bilancia hovorí pre Košice, sezónna pre baranov

Pre oba kluby bolo umiestnenie po základnej časti neúspechom, ktorý sa pokúsia vykompenzovať postupom cez silného súpera.

Ilustračná snímka.. — Foto: TASR/Roman Hanc

Košice/Banská Bystrica 15. marca (TASR) - Dvaja ašpiranti na titul z uplynulých sezón HC '05 iClinic Banská Bystrica a HC Košice sa stretnú už vo štvrťfinále Kaufland play off 2017/2018. Pre oba kluby bolo umiestnenie po základnej časti neúspechom, ktorý sa pokúsia vykompenzovať postupom cez silného súpera. Lepšiu bilanciu zo vzájomných sérií vyraďovacích častí majú Košičania (3:2), vzájomné zápasy v tejto sezóne však vyznievajú pre Banskú Bystricu - 5:1.

Oba tímy mali pred sezónou vyššie ambície, než boli štvrtá, resp. piata priečka po základnej časti. Úradujúci majster nebol v základnej časti taký dominantný ako v minulej sezóne a hoci na prelome rokov mal aj sériu desiatich víťazstiev, nedokázal sa dlhodobo udržať na prvej priečke. Vo vyrovnanej prvej štvorke napokon zaostal za prvou Nitrou iba o štyri body. Zverencom Vladimíra Országha príliš nevyšiel najmä záver základnej časti, keď v posledných piatich zápasoch získali iba päť bodov. O šancu na lepšie než štvrté miesto definitívne prišli v 54. kole, keď doma prehrali s Popradom, proti ktorému vyhrali iba jeden zo šiestich vzájomných zápasov v sezóne. Presne opačnú bilanciu dosiahli proti Košiciam. S východniarmi prehrali iba v druhej šestine (2:5), ostatných päť zápasov vyznelo v ich prospech.

Zatiaľ čo o umiestnení "baranov" po základnej časti sa rozhodlo až v poslednom 54. kole, piata priečka Košičanov bola jasná už dlhšie. V záverečnej šestine, keď sa rozhodovalo o konečnom umiestnení, finišovali so šiestimi prehrami v rade. Výsledkom bolo najhoršie umiestnenie od roku 2001, keď skončili takisto na 5. mieste. Play off tak prvýkrát za uplynulých 17 rokov odštartujú dvojzápasom u súpera. V minulej sezóne nečakane stroskotali už v prvom kole, keď Martinu podľahli 2:4 na zápasy. Následne došlo k viacerým zmenám v kádri i vo vedení, pričom jeho noví členovia pred sezónou hovorili o majstrovských ambíciách. Košice a Banská Bystrica sa v play off doteraz stretli päťkrát. Dve štvrťfinálové série v rokoch 2009 a 2012 vyhrali Košičania zhodne 4:1. Tí uspeli aj v zatiaľ jedinej finálovej konfrontácii v roku 2015. Tímy sa stretli aj v semifinálových zápoleniach v rokoch 2014 a 2016, pričom v oboch prípadoch postúpila do finále Banská Bystrica.

Najlepší v individuálnych štatistikách "baranov" je Cason Hohmann, ktorý získal 47 kanadských bodov (15+32) v 51 zápasoch, čo mu vynieslo piate miesto v celkovej produktivite ligy. Najlepší z Košičanov Ladislav Nagy nazbieral v 42 zápasoch 41 bodov (22+19) a v ligovom bodovaní obsadil po základnej časti 11. miesto.

Banská Bystrica - Košice v play off: 2015/2016, semifinále: Bystrica - Košice 4:2 na zápasy 2014/2015, finále: Košice - Bystrica 4:2 2013/2014, semifinále: Bystrica - Košice 4:1 2011/2012, štvrťfinále: Košice - Bystrica 4:1 2008/2009, štvrťfinále: Košice - Bystrica 4:1 Vzájomné zápasy v prebiehajúcej sezóne z pohľadu Banskej Bystrice: 2:1 (d), 2:5 (v), 5:3 (d), 4:2 (v), 5:2 (d), 5:4 sn (v) Kompletný program štvrťfinálovej série: 1. zápas, 17. marca: Banská Bystrica - Košice 2. zápas, 18. marca: Banská Bystrica - Košice 3. zápas, 21. marca: Košice - Banská Bystrica 4. zápas, 22. marca: Košice - Banská Bystrica prípadne 5. zápas, 24. marca: Banská Bystrica - Košice 6. zápas, 26. marca: Košice - Banská Bystrica 7. zápas, 28. marca: Banská Bystrica - Košice

Majster spod pred štvrťfinále s vyumývanými hlavami

Majster spod Urpína, HC'05 iClinic Banská Bystrica, počas základnej časti nepremýšľal o štvrťfinálovom súperovi vo vyraďovacej fáze. A ak aj áno, málokomu by napadlo, že si ho vyberie zo štvrtej priečky. Malo to byť príjemnejšie úvodné kolo, malo poslúžiť na rozohratie a malo dodať sebadôveru pred náročnejším semifinále. Lenže, nestalo sa, 'barani' dobabrali záver a odrazu čelia históriou zocelenými Košiciam.

Po prehre doma s Popradom, ktorá Banskú Bystricu odsúdila na štvrtú priečku, zavládlo sklamanie. Cítiť ho bolo všade, v hľadisku, v šatni, z výpovedí trénera, hráčov. Po týždni však môže byť všetko inak. Vyplnila ho očista hláv, burcovanie, motivovanie a nakoniec to všetko skončilo na jednej vete - všetko zlé je na niečo dobré.

V kabíne sa dosť opakovalo, že Košice už nie sú Košicami z tvrdej ocele, že na nich doľahla kríza a prejavilo sa to aj v tabuľke. Banskobystričania majú na čom stavať, a aj keď v sezóne zažili dosť výkyvov, dokážu sa naladiť a slabší výkon nahradiť perfektným, hodným majstra. Starosti zahodili za hlavu možno viac ako Košičania, ktorým problémy narobila veľká maródka. Ich tréner Roman Šimíček si aj po záverečnom zvonení v základnej časti povzdychol, keď povedal: "Vedeli sme, že nemáme kde v tabuľke poskočiť, a tak sa len trpezlivo čakalo, na koho vo štvrťfinále natrafíme. Mohol to byť ktokoľvek, Zvolen, Trenčín, a že je to Banská Bystrica na konštatovaní, že to bude ťažký súper sa nič nemenilo. Ak chceme niečo dokázať, musíme sa dať v prvom rade zdravotne dokopy, pretože čo sa tu deje, to som ešte nezažil, toľko zranených, chorých, to je neuveriteľné. Počas týždňa sme sa modlili, aby sa aspoň pár hráčov dalo dohromady a mohli sme byť vyrovnaným súperom. Určite urobíme maximum, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky. Ja som bol vždy bojovník, aj keď som hrával hokej a nezloží ma táto situácia. Budeme sa snažiť zo všetkých síl a ja verím v úspech."

Tréner Banskej Bystrice Vladimír Országh aj po ťarchou sklamania po poslednom zápase doma s Popradom oznamoval, že prídu tvrdé opatrenia v tíme. "Začne sa od nuly a my sme tam, kde sme a čo sme si našimi poslednými výkonmi zaslúžili. Bude to nová súťaž, ak chceme byť v nej úspešní, musíme zdolať každého. Niektorí hráči sa budú musieť zobudiť, pre niektorých bude nepríjemné prekvapenie, keď sa do zostavy nedostanú, niektorí sa zasa do nej vrátia a ja dúfam, že to mužstvu prospeje."

Hráči si veria, o tom niet pochýb, a tvrdia, že sa extrémov v kolísaní výkonov nadobro zbavia. Dalibor Bortňák to sformuloval výstižne za všetkých: "Keď chceme ísť ďalej, tak je jedno, na koho v prvom kole narazíme. Na Košičanov sa zodpovedne nachystáme, sústredíme sa len a len na seba, aby sme skočili do play off správnou nohou. S Košicami na nás čaká zaujímavá séria, majú tam veľmi kvalitných hráčov, vymenili trénerov, niečo sa tam pomenilo, čo mohlo tímu prospieť."

Košičania chcú proti majstrovi potvrdiť, že play off je iná súťaž

Málokto pred sezónou očakával, že hokejisti Banskej Bystrice a Košíc sa stretnú už v prvej sérii Kaufland play off Tipsport Ligy 2017/18. Nie práve ideálna základná časť v podaní majstra, no najmä "oceliarov", však vyústili do vzájomnej štvrťfinálovej konfrontácie. "Oceliari" veria, že v prestížnej sérii zabudnú na nevydarený záver základnej časti a piskot fanúšikov nahradí uznanlivý potlesk.

Košičania sa v záverečnej šestine základnej časti prepadli až na piatu priečku. Finišovali so šiestimi prehrami v rade, a hoci za jednu z príčin možno považovať početné hráčske absencie, fanúšikovia tímu netajili sklamanie. V poslednom zápase proti Zvolenu, ktorý Košičania prehrali 0:3, sa z tribún Steel arény ozývalo skandované "Na toto sa nedá pozerať." Aj hráči si boli vedomí, že diváci nemali veľa dôvodov na spokojnosť, v play off však majú možnosť napraviť si reputáciu. "Skúsime zabudnúť na to, čo bolo v základnej časti, hlavne v jej závere. Teraz sa začína nová súťaž. Ja verím, že budeme Bystricu trápiť a že napokon postúpime my," uviedol pre TASR brankár Vladislav Habal.

Rovnako ako pri ďalších sériách, aj dvojica Banská Bystrica - Košice sa vykryštalizovala až po poslednom 54. kole. Košičania v ňom prehrali so Zvolenom, ten sa posunul na druhú priečku a na štvrtú spadla Banská Bystrica. "Úprimne povedané, moje želanie to nebolo. Bol o to jeden z najťažších súperov, akých sme mohli dostať. Ak však chceme byť majster, musíme zdolať každého," poznamenal Habal.

Košičanov okrem výpadku formy trápili v základnej časti aj zranenia viacerých hráčov. Záver dlhodobej časti dohrávali na tri formácie, v týždni pred štvrťfinále sa im však vrátilo viacero hráčov. "Oceliari" majú Banskej Bystrici čo vracať. V základnej časti vyhrala päť zo šiestich vzájomných zápasov a úspešnejšia bola aj v semifinálovej konfrontácii pred dvomi rokmi. "Je to veľmi ťažký súper. Sme odhodlaní spraviť maximum, aby sme dosiahli úspešný výsledok. Už keď som hrával hokej, bol som veľký bojovník a ani teraz sa nezložím z toho, že sme v neľahkej situácii, najmä čo sa týka zranených hráčov. Všetci budeme bojovať a verím, že postúpime," uviedol tréner Roman Šimíček.