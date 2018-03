Michaela Bodyová

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Mak na parených buchtách môže chutiť ešte lepšie! Tento jednoduchý trik skúsite raz a inak už buchty jesť ani nebudete

Jedlá s makom sú plné spomienok. Spomienok na detské časy spojené so smiechom a čarovnou bezstarostnostou. No s týmto trikom môžu byť vaše jedlá ešte lepšie, než ste si pamätali z raných liet.

— Foto: iStockphoto

BRATISLAVA 21. marca (Dobré noviny) - Parené buchty, makové rezance, makové šúľance. Tieto jedlá sú len zlomkom z mnohých dobrôt, ktoré robievali naše staré matere. My vám ponúkame vychytávku, vďaka ktorej budú tieto jedlá naozaj neodolateľné a ešte lepšie, než ste si dokázali predstaviť.

Ešte predtým, než sa pustíte do mletia maku, nasucho ho opečte na panvici. Treba si však dať pozor na to, aby sa nespálil. Nielenže by ste tým úplne pokazili chuť maku, no predovšetkým by prišiel o cenné výživné látky. Mak teda opekajte približne minútu, najviac však dve. Platí pravidlo, že čím viac ho je, tým viac času na to budete potrebovať.

Foto: iStockphoto

Keď mak konečne vychladne, môžete ho pomlieť a zmiešať s cukrom. Následne ním posypte buchty alebo akékoľvek iné jedlo, ktoré chcete makom dochutiť. A verte či nie, túto kulinársku vychytávku budete cítiť v celom dome, kde sa rozšíri znamenitá a neobyčajná vôňa maku.

Foto: Pixabay

Mak je však nielen chutný, ale aj prospešný pre naše telo. Aj tu však platí, že všetkého veľa škodí. Vhodné sú preto tri lyžice, ktoré obsahujú ideálne množstvo výživných látok ako železo, vitamíny A a D či vápnik. Okrem toho má však mak aj upokojujúce účinky, ktoré poznali už naši predkovia. Najdôležitejšia je však jeho špecifická chuť, ktorá ulahodí všetkým labužníkom našich tradičných pochúťok.