Včera o 20:19 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní Monika riadi obchody, v ktorých kúpite LEN kvalitné slovenské potraviny. V hlavnom meste však jej obchod nehľadajte

Má toľko plánov, že by jej na to nestačil ani jeden život. Svoje sny si však postupne plní a radosť ľuďom rozdáva pod zemou aj na horách, v súkromí, ale aj v práci, do ktorej vkladá celé srdce.

— Foto: Archív Monika Tršková

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 17. marca (Dobré noviny) – Narodila sa pod majestátnym Trenčianskym hradom, no láska k prírode a horám ju zaviala na Liptov. Monika Tršková (29), ktorá rozdáva energiu a úsmevy na všetky strany, sa rozhodla zmeniť svoj život a splniť si svoje sny. Jedným z nich je aj menežovanie siete slovenských obchodov KRIVÁŇ, ktoré ponúkajú iba tradičné slovenské špeciality.

Takáto milá obsluha vás čaká v KRIVÁNI. Foto: archív Monika Tršková

Hovorí sa, že Trenčín je mesto módy. Aj Monika ako správna Trenčanka má za sebou desiatky módnych prehliadok, ktorým sa venovala asi päť rokov popri štúdiu na vysokej škole. Ako však prezradila pre Dobré noviny, v každom životnom období ju baví niečo iné. Jedného dňa sa však všetko zmenilo, pretože objavila čaro slovenského podzemia. „Človek by neveril, ale v Demänovskej doline sa nachádza cez štyridsať kilometrov jaskynných chodieb,“ hovorí krásna jaskyniarka.

Monika v podzemí slovenských jaskýň. Foto: archív Monika Tršková

Skrytá krása týchto tajomných priestorov ju začala natoľko fascinovať, že sa vlani rozhodla usporadúvať najväčšie jaskyniarske podujatie. Prevzala patronát nad Speleomítingom a s odobrením predošlej organizátorky ho zo Svitu presťahovala do malebnej obce Liptovský Ján. V máji sa tu bude opäť konať celoslovenská akcia venovaná zaujímavostiam z jaskyniarskych expedícií, a to nielen zo Slovenska, ale i zo sveta.

Plní si sny

Keďže jej životná cesta sa vyvíja každým dňom, pred dvoma rokmi si pobalila kufre a opustila rodný Trenčín. „Presťahovaním sa na Liptov som spoznala neuveriteľnú silu hôr. Tento kút Slovenska je čarokrásny a ja cítim, že vo svojich 29 rokoch mám ešte tak veľa energie, že ho chcem celý spoznať. Na Nízke Tatry a Západné Tatry sa pozerám denne a nemusím cestovať cez polovicu Slovenska, keď si chcem vybehnúť na Chopok či do Žiarskeho sedla. Vysoké Tatry sú tiež neďaleko, takže, keď je čas, nebránim sa aktívnemu spoznávaniu. Aby sa mi z tých výšok hlava nezatočila, rovnováhu nachádzam v jaskyniach,“ uviedla Monika s tým, že cestovateľské sny si plní postupne. Raz by totiž chcela preliezť všetky slovenské vrcholy.

Odreaguje sa vždy v prírode. Foto: archív Monika Tršková

Popri tom všetkom však mala aj veľkú túžbu mať svojho vlastného koňa, keďže jazdeniu sa venuje už od svojich deviatich rokov. „Detský sen mať koňa som si splnila minulý rok a mám dokonalého tátoša. Tí, čo ma poznajú, si už zvykli, že som živel plný energie. Robím vždy len to, čo ma baví. Našťastie, mám partnera, ktorý tieto zážitky zdieľa so mnou, a ja si to nesmierne vážim. Mám rodinu, na ktorú sa viem spoľahnúť a pravidelne ma navštevuje na Liptove. Svoj čas sa snažím využiť naozaj naplno a obklopovať sa pozitívnymi ľuďmi.“

Do práce vkladá srdce

Moniku však okrem jej koníčkov napĺňa aj jej práca, do ktorej vkladá celé srdce. Presne pred dvoma rokmi na Veľký piatok otvorili na Štrbskom plese prvú predajňu značky KRIVÁŇ. Zaujímavá je svojím ľudovým dizajnom a špecifická tým, že ponúka iba naše tradičné slovenské špeciality. „Naším krédom je ponúkať skutočnú slovenskú kvalitu,“ hovorí manažérka Monika s tým, že tam nájdete vynikajúce syry, mäsové výrobky, podtatranské čaje, ale aj domáce koláče. „Máme malú pekárničku, a keď ochutnáte náš voňavý jablčník či makový koláč, v mysli sa určite prenesiete do svojho detstva.“

Sladké dobroty z KRIVÁŇA. Foto: archív Monika Tršková

Zákazník by mal podľa Moniky pochopiť, že veľké siete ponúkajú výrobky, na ktoré si môžu dať vysokú maržu a ideálne je, ak má výrobok takmer nekonečný dátum spotreby. „Pri kvalitných výrobkoch to však takto nefunguje. Všetko čerstvé má naozaj krátku dobu spotreby a vstupy k výrobe musia byť prvotriedne, čo sa odrazí aj na cene výrobku. Snažím sa vyberať malých, poctivých dodávateľov, s ktorými komunikujeme o kvalite i obale výrobku. (...) Menší dodávatelia sa naozaj veľmi snažia, i keď podnikanie na Slovensku a v potravinárstve je práve pre nich veľmi ťažké.“

Tvrdí však, že ak si zákazníci kúpia poctivé slovenské výrobky, podporujú malých dodávateľov a tí zas môžu zachovávať tradičnú výrobu. Ľudia si podľa nej začínajú uvedomovať, že kúpou slovenských výrobkov podporujú domáci trh a tým pádom aj seba. „Nie je predsa umenie dovážať potraviny z celého sveta, umenie je byť sebestačný. Veľmi nás teší, keď si ľudia kupujú slovenské výrobky, pretože chápu celú túto filozofiu,“ konštatuje Monika.

Všetko, čo dáte, sa vám aj vráti

Odozvy zákazníkov na prvý obchod boli veľmi pozitívne, a tak sa s majiteľom rozhodli otvoriť aj ďalšiu prevádzku. Nachádza sa v Liptovskom Mikuláši v mestskej časti Demänová, ktorá je frekventovanou turistickou lokalitou. Obchodík je neprehliadnuteľný aj vďaka svojim trom NAJ: „Hrdí sme na našu NAJväčšiu drevenú kravu na Slovensku – Čučoriedku, NAJväčšiu vinotéku na Liptove a sme si istí, že sme NAJštýlovejšou predajňou v okolí.“

Krava Čučoriedka stráži vchod do predajne. Foto: archív Monika Tršková

Väčšinou sem prichádzajú turisti – či už slovenskí, alebo zahraniční, – ktorí mieria k lyžiarskemu stredisku Jasná. Okrem potravín od výmyslu sveta ich poteší aj raňajkové menu či domáca kávička v pohodovej atmosfére. Na pamiatku si však môžu odniesť aj nejaký ten ručne robený slovenský suvenír. „Mimochodom z predajne je vidieť nádherný vrchol Kriváň, ktorý v našom logu nie je náhodou. Je predsa symbolom Slovenska, toho čo je naše, slovenské.“

Foto: archív Monika Tršková

Aj keď má Monika množstvo koníčkov, popri práci jej nezostáva veľa voľného času, hlavne nie v turistickej sezóne, pretože svojmu zamestnaniu venuje naozaj veľa energie. „Sny si plním denne, pretože mi to moje zdravie umožňuje, a to si ja cením najviac. Keď je človek zdravý, dokáže všetko, čo si vie predstaviť. I keď je to niekedy poriadna makačka,“ konštatuje Monika.

Foto: archív Monika Tršková

„Snívala som o práci, ktorá bude prínosom pre ľudí, a tú mám. Keď chcete niečo robiť dlhodobo, musí vás to baviť a napĺňať. Ja osobne musím v práci vidieť hlbší zmysel a vtedy ju prestanem vnímať ako prácu, ktorú musím urobiť, ale ako niečo, čo chcem urobiť. (…) Vždy ma poteší, keď ľudia povedia, že sa u nás cítia výborne, že máme v predajni pozitívnu atmosféru. Pretože všetko, čo dáte, sa vám aj vráti. Mám pocit, že žijem svoj sen a plánov do budúcna mám ešte veľmi, veľmi veľa.“