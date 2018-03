Dominika Dobrocká

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Umelkyňa pridala farbu do čiernobielych fotiek 14-ročného dievčaťa z Osvienčimu. Výsledok láme srdcia po celom svete

Druhá svetová vojna zničila stovky tisíc ľudských životov. Upravená fotografia mladej slečny vám ešte viac priblíži krutosť, ktorá nemá obdoby.

— Foto: Marina Amara

VARŠAVA 18. marca - To, čo sa naozaj dialo v koncentračných táboroch vieme z filmov, knižiek a rozprávania tých, ktorí prežili. Aj napriek týmto vedomostiam si však ani jeden z nás nevie reálne predstaviť, s akým strachom a bolesťou ľudia denne zápasili. Bezstarostný život sa pre státisíce ľudí skončil smrťou. Prečo? Lebo sa tak niekto rozhodol.

Umelkyňa Marina Amaralová sa rozhodla priblížiť fotografiou hrôzy Osvienčimu. Čiernobielemu portrétu, na ktorom je zvečnené 14-ročné dievča, ktoré bolo kruto zavraždené v Osvienčime, vdýchla farbu. Trvalo niekoľko mesiacov výskumu a starostlivej práce vo Photoshope, aby konečný výsledok priviedol mladú obeť nacistického režimu do prítomnosti.

Foto: Marina Amara

Dievča z portrétu

Czesława Kwoka bola nacistami deportovaná z Poľska do Osvienčimu spoločne s matkou 13. decembra 1942. Vo vlaku bolo spolu s nimi 318 ďalších žien. Dievčatku bolo pridelené číslo 26947 a v tábore prežilo len 67 dní. Dňa 18. februára 1943 bola zavraždená fenolovou injekciou, ktorú jej vpichli priamo do srdca. Rovnaký osud postretol stovky ďalších detí, ktoré neboli považované za rasovo vhodné. Czesława bola jedným z približne 230 000 detí z 1 300 000 ľudí, ktorí boli deportovaní do Osvienčimu v rokoch 1940 až 1945.

Foto: Marina Amara

„Keď vidíme čiernobiele fotografie máme pocit, že sa tieto udalosti stali v histórii. Obnovením farieb som dokázala priblížiť modriny a krvavé rany. Vyzerá to skutočnejšie,“ prezradila pre média Amaralová. „Títo ľudia boli ľudské bytosti, ktoré mali sny, ambície, strachy, priateľov, rodinu a toto všetko im zobrali,“ dodala na záver.