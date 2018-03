TASR

Štartuje prvý monument sezóny Miláno - San-Remo, Sagan medzi favortimi

Vlani mu víťazstvo na 291 km dlhej trati ušlo len tesne, keď ho na páske prešpurtoval Poliak Michal Kwiatkowski.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Miláno 16. marca (TASR) - V sobotu odštartuje prvý cyklistický monument sezóny - preteky Miláno - San Remo. Jedným z hlavných favoritov na triumf na Via Roma je aj slovenský reprezentant Peter Sagan. Vlani mu víťazstvo na 291 km dlhej trati ušlo len tesne, keď ho na páske prešpurtoval Poliak Michal Kwiatkowski.

"La Primavera" je už tradične prvá veľká klasika sezóny. Premiéru si odbila v roku 1907 a v prebiehajúcej sezóne napíše už svoj 109. príbeh. Trať sa v priebehu uplynulých rokov príliš nezmenila, tiahne sa pozdĺž ligurského pobrežia a keďže nemá príliš kopcovitý profil, často v nej vyhrávajú šprintéri. Rozhodujúce stúpania prichádzajú až v závere trate, najprv je to asi 21 km pred koncom La Cipressa a päť kilometrov pred cieľom Poggio.

Peter Sagan sa o triumf pokúsi už ôsmykrát. Najbližšie k nemu bol vlani a v roku 2013, keď skončil druhý, v rokoch 2012 a 2016 obsadil štvrté miesto, raz bol desiaty, 12. a 17.

Pred rokom to bol práve on, kto rozpútal rozhodujúci úniku na Poggiu, no nakoniec sa musel uspokojiť s druhým miestom. "Keď si rozanalyzujete, ako vlani 'Kwiato' vyhral, tak... Ak by som takým spôsobom vyhral ja, nebol by som spokojný so svojím výkonom," povedal tento týždeň Sagan pre cyclingnews.com.

"Niekedy nevyhráte preteky, pretože ste ten najsilnejší, ale preto, že ste ten najchytrejší," reagoval na kritiku Kwiatkowski. Ten potvrdil úlohu favorita po tom, čo získal celkový triumf na etapových pretekoch Tirreno-Adriatico.

Saganov bývalý tímový kolega z Liquigasu Elia Viviani si myslí, že najväčším favoritom na triumf je opäť slovenský cyklista. "Je to jediný muž v modernej cyklistike, ktorý vie spraviť rozdiel na Poggiu. Myslím si, že to tak bude robiť vždy, až pokým nevyhrá Miláno - San Remo. My ostatní jednoducho len musíme byť vtedy s ním a snažiť sa ho potom zdolať," uviedol.

Okrem Sagana a Kwiatkowského má "La Classicissima" aj množstvo ďalších favoritov. Patrí medzi nich aj tretí muž, ktorý sa vlani dostal do rozhodujúceho úniku a špurtoval o triumf, Francúz Julian Alaphilippe. Medzi favoritov sa radí aj typický klasikár Belgičan Philippe Gilbert, ktorý jazdí taktiež vo farbách QuickStepu. Zo šprintérov sú to napríklad Viviani, Nór Alexander Kristoff, či Francúz Arnaud Démare, víťaz z roku 2016. Prípravu tradičného Saganovho súpera Marka Cavendisha z Británie poznačil pád na Tirrenu, no aj tak s ním treba počítať. Okruh možných víťazov je široký, ďalej sú to Austrálčan Michael Matthews, Nemec Marcel Kittel, ktorý si na Miláno - San Remo odkrúti debut, jeho krajan André Greipel, domáci Sacha Modolo, Belgičan Greg Van Avermaet či ďalší. O prekvapujúci únik na Cipresse či Poggiu sa môžu pokúsiť viacerí klasikári alebo aj vrchári.