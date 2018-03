Dominika Dobrocká

Dnes o 13:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Nikdy na ňu nezabudnú: 90-ročná babička z Moravy, ktorá premenila dedinku na čarovnú galériu, už kreslí v nebi

Úžasná maliarka navždy opustila tento svet. Na jej čarovné výtvory sa však nikdy nezabudne.

— Foto: Facebook

LOUKA 16. marca - Neobyčajná žena s úžasným talentom opustila tento svet. Pamätáte si na Anežku Kašpárkovú, ktorá preslávila malú a nenápadnú dedinku Louka? Áno reč je o milej babičke, ktorej neodmysliteľnou súčasťou bol štetec a farba. Pomocou nich pod jej rukami vznikali nenapodobiteľné diela. Inšpirovať sa pri tom nechala tradičnými moravskými motívmi. Celý svet poznal krásu, ktorú táto čarovná osôbka vytvárala. Jej však o slávu nikdy nešlo, robila len to, čo ju napĺňalo a to, čo milovala. „Ja nie som umelkyňa. Iba ma to teší a chcem pomáhať,“ s pokorou sa vyjadrila pre české média.

Galéria

Galéria

Skrášlila miestnu kaplnku

Jej drobné kvetinové vzory však nezdobia iba domy. Nádherné ornamenty vyčarovala aj na miestnej kaplnke z 18. storočia, na ktorú si za posledných 40 rokov vždy našla čas hneď zjari, aby ju nanovo skrášlila.

Anežka si vždy veľmi dávala záležať na svojej práci. Chcela, aby bolo všetko dokonalé a podarilo sa jej to. Z každej maľby bolo cítiť lásku a radosť, s ktorou maľovala, ale aj obrovskú trpezlivosť a talent, ktorý jej nechýbal. Kúzelná babička na zemi zanechala obrovský kus nádhery, dnes však už predvádza svoj talent v nebi.