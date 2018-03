TASR

Nemecký tenista Tommy Haas definitívne ukončil kariéru

Stalo sa tak vo štvrtok večer počas turnaja ATP Masters v Indian Wells, kde momentálne pôsobí ako riaditeľ podujatia.

Tommy Haas. — Foto: TASR/AP Photo

Indian Wells 16. marca (TASR) - Nemecký tenista Tommy Haas oficiálne oznámil ukončenie aktívnej kariéry. Stalo sa tak vo štvrtok večer počas turnaja ATP Masters v Indian Wells, kde momentálne pôsobí ako riaditeľ podujatia.

"Veľmi si cením, že som viac ako dve desaťročia mohol hrať profesionálne tenis," uviedol čoskoro 40-ročný Haas. Svoj posledný zápas odohral ešte 1. augusta 2017 v Kitzbüheli, kde prehral v prvom kole turnaja s Janom-Lennardom Struffom. Odvtedy sa viackrát špekulovalo o jeho budúcnosti a odchode do športového dôchodku, až teraz ale oznámil definitívu.

"Šport mi umožnil nadviazať množstvo priateľstiev, precestoval som vďaka nemu celý svet a mám na to úžasné spomienky. Ďakujem rodine i všetkým fanúšikom za dlhoročnú podporu," vyhlásil pre agentúru DPA Haas, ktorý sa v roku 2002 dostal až na druhú priečku svetového rebríčka. V kariére si pripísal 15 turnajových titulov na okruhu ATP, štyrikrát sa prebojoval do grandslamového semifinále a na OH 2000 v Sydny vybojoval striebro. Často ho ale prenasledovali zranenia, počas kariéry sa podrobil až deviatim operáciám.