TASR

Dnes o 12:20 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní FORTUNA LIGA: V 2.kole skupiny o titul šlágre v Trnave a na Pasienkoch

Prvý z dvoch šlágrov 2. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy 2017/18 uvidia futbaloví priaznivci v sobotu v Trnave, domáci líder tabuľky v ňom privíta úradujúceho majstra MŠK Žilina.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 16. marca (TASR) - Prvý z dvoch šlágrov 2. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy 2017/18 uvidia futbaloví priaznivci v sobotu v Trnave, domáci líder tabuľky v ňom privíta úradujúceho majstra MŠK Žilina. Zverenci trénera Nestora El Maestra nemajú na Žilinčanov dobré spomienky, v tomto ročníku s nimi prehrali oba vzájomné zápasy (1:3, 0:3), napriek tomu majú pred nimi priepastný 13-bodový náskok.

Oba tímy si v strede týždňa úspešne splnili pohárové povinnosti - Spartak po víťazstve 2:0 nad Dunajskou Stredou a Žilina po rovnakom skalpe Borčíc postúpili do semifinále Slovnaft Cupu. V Trnave dúfajú, že zdravotný stav umožní nastúpiť stopérovi Borisovi Godálovi, ktorý v prvom polčase súboja s DAC-om prepustil miesto na ihrisku Ivanovi Hladíkovi. MŠK pricestuje do "malého Ríma" bez Juraja Chvátala, ktorý si odpykáva trest za žlté karty.

V nedeľu sa v ďalšom "zápase kola" na bratislavských Pasienkoch stretne tretí Slovan (41 bodov) s Dunajskou Stredou (42 bodov) v priamom súboji o druhé miesto. "Som presvedčený, že v nedeľu podáme úplne iný výkon ako v pohári proti Liptovskému Mikulášu. Súboj s Dunajskou Stredou bude veľmi dôležitý. Chceme zdolať tradičného rivala a po prehre v Žiline sa vrátiť na víťaznú vlnu. Verím, že vo väčšom počte prídu aj naši fanúšikovia, pre ktorých je pripravený pekný program. Snáď si prídu na svoje pred zápasom i potom priamo počas neho," uviedol pre klubový web útočník "belasých" Róbert Vittek. Pred stretnutím vystúpi na štadióne legendárna hudobná skupina Tublatanka.

"Bude to zaujímavé, už sa teším a dúfam, že tam vyhráme. Nič iné si ani nepripúšťam. Splnili sme prvý predsezónny cieľ skončiť v hornej šestke a teraz je už na nás, kam to ešte dotiahneme. Nadchádzajúce zápasy budú vyrovnané, ale určite by bolo pekné udržať si druhé miesto," uviedol stopér DAC-u Timotej Záhumenský pre stránku fcdac.sk.

Ružomberok uzatvárajúci tabuľku skupiny o titul privíta Trenčín, oba tímy na úvod nadstavby prehrali a budú si chcieť vylepšiť renomé.

V skupine o udržanie sa už v piatok v NTC Poprad stretne posledná Senica s 1. FC Tatran Prešov, na ktorý Záhoráci strácajú jediný bod. Tabuľkoví susedia sa v prebiehajúcom ročníku FL stretli dvakrát. V šiestom kole sa na popradskom štadióne zrodila remíza (2:2), v 17. kole ťahali za kratší koniec hráči z Prešova, keď Rankov gól zabezpečil výhru Senice.

V sobotu Nitra vedená ako domáci tím nastúpi v Zlatých Moravciach proti ViOnu a Podbrezová hostí Michalovce.