Michaela Bodyová

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Profi záhradkár radí: Toto je dôvod, prečo by ste nikdy nemali stúpať na zamrznutý trávnik

Zvykne sa vravieť, že by sme v mrazoch nemali chodiť po trávniku. Prečo je to tak a čo to môže spôsobiť?

— Foto: Swarman

BRATISLAVA 17. marca - Kto by nechcel mať pekný trávnik? Asi každý, kto má dom so záhradou či dvorom po takom túži. No aj o trávnik sa treba starať. A tou najlepšou starostlivosťou počas zimy je po trávniku nechodiť.

S trávnikom je to ako s jablkom

„Pošliapaný trávnik okolo domu v dobe, keď je ešte zamrznutý, je častou príčinou hnedých miest počas jari. Prirovnal by som to k tomu, ako keď máte šťavnaté jablko a obijete ho. V priebehu pár hodín sa v ňom naštartujú hnilobné procesy, a potom ostáva už len otázkou pár dní, kedy jablko celé zhnedne a nakoniec zhnije,“ vysvetľuje špecialista na trávniky Tomáš Šena na svojom webe.

Pokiaľ je všetko tak, ako má byť, žiadna hniloba ani pleseň sa neobjavia. Dôvodom je to, že všetky zlé šťavy sú v uzavretých bunkách, a teda sú stabilné.

Stačí však jediná jazda po zamrznutom trávniku a počas jari sa to všetko odzrkadlí. „Keď chodíte po zamrznutom trávniku, deformujete bunky v steblách. Naštartujete tým proces, kedy sa dovnútra ľahšie dostanú plesne, ktoré začnú likvidovať trávnik ihneď ako mráz pominie,“ dopĺňa Šena.

Aj zdravé jablko sa ľahko nakazí od plesnivého. A to isté platí aj pre trávnik. Do jari nám ostáva ešte pár dní, no aj to je dosť dlhá doba na to, aby škody na trávniku boli zreteľné.

Nič nie je ešte stratené, trávnik sa dá zachrániť

Na rozsah poškodenia celého trávnika vplýva aj jeho kvalita. Pokiaľ je trávnik zdravý a má dostatok živín, ľahšie sa vyrovná s poškodeniami a rýchlejšie sa tak zregeneruje. Lokálne poškodenia sa pri zdravom trávniku zregenerujú samé, a tak trávniku nie je potrebné extra pomáhať. V prípade, že sú poškodenia rozsiahlejšie, je potrebné ešte trávnik pohnojiť, aby sa zvýšila jeho odolnosť.

„Po zamrznutom trávniku odporúčam nechodiť a už vôbec po ňom nejazdiť autom. Ďalšou príčinou poškodenia trávnika môže byť aj nerovnomerné rozmiestnenie snehovej vrstvy,“ upozorňuje Tomáš Šena.