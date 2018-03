Dobré noviny

Nadácia Bátor Tábor hľadá skúsených bežcov. Behajte za dobrú vec a pomôžte deťom s nádorovými ochoreniami

Nový rok, nové bežecké ciele, nová pomoc s Tímom Odvahy.

BRATISLAVA 17. marca - Beh je určite skvelý spôsob, ako sa udržiavať fit a ako si posúvať svoje hranice. Mnohí z nás sa v súčasnosti prihlasujeme na rôzne bežecké podujatia, či už krátke alebo dlhé trate, máme skvelý pocit z toho, že sme niečo pre seba urobili, vydržali až do konca, niekedy napriek bolesti nôh, davy ľudí nás v deň preteku ženú vpred...každý to poznáme! Ale čo takto odlíšiť sa od ostatných a dobehnúť do cieľa ešte o niečo spokojnejší?!

Behajte s ľuďmi, ktorí pomáhajú

Tím odvahy je spoločenstvo bežcov, ktorí sa rozhodli svojím behom upriamiť pozornosť svojho okolia na dôležitosť pomáhať iným. Tým, ktorí tiež „bežia“ svojím životom cez bolesť a snažia sa tiež dosiahnuť cieľ – byť zdraví!

Bežec Tímu Odvahy sa stáva tzv. „vyslancom“ nadácie a počas príprav pred behom v kruhu svojich známych, priateľov a kolegov symbolicky predáva svoje kilometre, ktoré sa chystá ubehnúť na preteku. Inými slovami zbiera finančné dary, ktoré sú využité na zabezpečenie bezplatného tábora Nadácie Bátor Tábor, určeného slovenským deťom trpiacim nádorovým ochorením

Pridajte sa k Tímu Odvahy na najbližšom ČSOB maratóne v Bratislave 7. a 8. apríla 2018 alebo ako podporovatelia bežcov na stránke www.timodvahy.sk.

Náš prvý Tím odvahy vznikol v Maďarsku v roku 2010, v Prahe v roku 2013 a na Slovensku v roku 2015. Dodnes bežalo vo farbách „Tímu odvahy“ viac ako 1736 účastníkov v štafetách alebo ako jednotlivci na maratónoch a polmaratónoch v Budapešti, Prahe a Varšave, Košiciach a Bratislave.

Ako to funguje?

Zbieranie darov je zodpovedná činnosť. A práve preto športovcom Tímu Odvahy vo všetkom pomáha Nadácia Bátor Tábor. Ten, kto chce byť v našom tíme, sa sám zaregistruje u organizátora maratónu a potom u nás na stránke Tímu Odvahy. Následne si vytvorí vlastný personifikovaný profil. Vyberie si preteky, kde bude účastníkom, pričom v tomto sme ako nadácia otvorení. Či už to bude štafeta, krátka alebo dlhá trať, s potešením podporíme každého. Následne budeme radi ak o tom, že bežec je v našom Tíme odvahy, povie svojej rodine, priateľom, známym. Tí budú mať možnosť pred pretekmi elektronicky posielať dary a takto podporiť tábory pre deti s onkologickými ochoreniami, ktoré nadácia zabezpečuje. Na svojom profile môže bežec aj informovať o príprave, svojich cieľoch a komunikovať s darcami. Mená darcov môžu byť na profile bežca uverejnené alebo anonymné, záleží na každom darcovi, čo si vyberie.

Vieme tiež, že viacerí bežci behávajú za spoločnosti, v ktorých pracujú. To nie je prekážkou, prihlásiť sa k nám dá aj tak, len ešte navyše podporí zamestnanec aj účasť slovenských detí s rakovinou v medzinárodnom tábore.

Čo dá deťom Bátor Tábor

Bátor Tábor (Tábor Odvahy) je stredoeurópske centrum zážitkovej terapie pre vážne choré deti. Počas 8 dní si na bezplatnom tábore môžu vyskúšať rôzne programy ako napríklad lukostreľbu, jazdu na koni, kanoistiku, rybárčenie, lanové centrum, tanec, hudbu, hranie divadla…. Na tábore sa môžu presvedčiť, že aj oni môžu zažívať radosť, úspech a uznanie – také pocity, na ktoré počas svojej dlhej a bolestnej liečby skoro zabudli. Metódy zážitkovej terapie pozitívne ovplyvňujú u detí sebavedomie, ich zdravotný stav, vzťah k ostatným deťom a dospelým. Naším cieľom je umožniť ešte väčšiemu počtu detí zúčastniť sa bezplatného liečebného zážitku. A to je dôvod prečo vznikol Tím odvahy.

Najbližší závod, na ktorom štartujeme je ČSOB Bratislava maratón 7. a 8. apríla 2018. Po registrácii u organizátora ČSOB maratónu sa do Tímu odvahy môžu prihlásiť bežci maratónu, polmaratónu aj štafiet aj behu na 10km.