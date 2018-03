TASR

Výnimočný úspech mladého Slováka! Film o tatranskej prírode bude prezentovať na prestížnom festivale vo Washingtone

Na archívnej snímke režisér Erik Baláž — Foto: TASR/Jakub Kotian

Washington 16. marca (TASR) – V hlavnom meste Spojených štátov sa vo štvrtok začal najväčší festival enviro filmov na svete - Environmental Film Festival in the Nation's Capital. Medzi vyše stovkou filmov z celého sveta sa priamo v premiére predstaví aj jeden slovenský – Tatra Mountains: Life on the Edge. Jeho autor Erik Baláž prezradil, ako sa tam dostal a prečo má premiéru práve vo Washingtone.

"Dôvod je jednoduchý. Dostali sme tip od organizátorov festivalu Ekotopfilm na Slovensku, s ktorými dlhodobo spolupracujeme. Je to významný festival s témou 'enviro', čo je pre mňa veľmi zaujímavé, keďže filmy robíme najmä pre ochranu prírody," povedal ochranár a filmár krátko pred odchodom na festival.

Podkladom pre film Tatra Mountains: Life on the Edge boli Balážove predošlé tri slovenské filmy o Tatrách. Záujem o spracovanie verzií pre zahraničných divákov prišiel priamo zo zahraničia.

"Náš koprodukčný partner DocLights z Nemecka mal záujem o prerobenie tých filmov. V lete sme teda v Hamburgu prestrihali slovenské verzie na medzinárodné," prezradil Baláž.

Cieľom anglickej verzie je podobne ako v prípade slovenských filmov ukázať citlivé vysokohorské prostredie najmenších veľhôr na svete a poukázať na potrebu jeho ochrany.

"Je tu svet, ktorý na malom 'ostrove' pretrval viac ako desaťtisíc rokov. Ukazujeme kamzíky, svište, medvede, orly a ďalšie zvieratá, pričom najvzácnejšie sú zábery rysov vo vysokohorskom prostredí. Tie sú u nás také vzácne ako snežný leopard v Himalájach. Nakrúcali sme tri roky. Spolu 1500 dní v teréne. Bolo to extrémne náročné a občas aj nebezpečné. Za zábery vďačíme trom odhodlaným filmárom Karolovi Kaliskému, Adamovi Baštekovi a Jozefovi Fialovi," povedal Baláž.

Film bude mať na festivale premiéru v jednom z hlavných premietacích časov – v nedeľu o 16.00 h miestneho času - a v jednej z hlavných budov festivalu, v Carnegie Institution for Science. Po premietaní sa uskutoční aj diskusia, na ktorej sa Erik Baláž zúčastní spolu s riaditeľom Ekotopfilmu Petrom Límom.

"Tatry sa týčia vysoko nad oblakmi ako ostrov – najmenšie vysokohorské pásmo na svete. Jedinečné prírodné prostredie s neobyčajnými výzvami: niektorým druhom sa tam darí už od doby ľadovej – ako stroskotaným námorníkom na ostrove," láka návštevníkov na film popis na webovej stránke festivalu.

Festival potrvá do 25. marca a organizátori očakávajú viac než 30.000 návštevníkov. Environmental Film Festival in the Nation's Capital je nielen najväčším svojho druhu na svete, ale aj najstarším v USA. Koná sa už po 26. raz. Jeho riaditeľka a zároveň uznávaná filmárka a bývalá prezidentka National Geographic Studios Maryanne Culpepperová sa vlani zúčastnila na slovenskom Ekotopfilme.