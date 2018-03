TASR

Dnes o 09:55 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Na týchto miestach si môžete vychutnať krásu zimy. Tu je prehľad lyžiarskych stredísk

Snehová vrstva na zjazdovkách dosahuje hrúbku od 30 do 60 centimetrov, len v niektorých vysokohorských lokalitách je to viac.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 16. marca (TASR) - V prevádzke je okolo 50 lyžiarskych stredísk, cez víkend by sa mohol tento počet blížiť k 65. Zatvorené je dnes v Polomke-Bučník a na Podbanskom, pre nevhodné podmienky sa nelyžuje na juhozápade Slovenska. Snehová vrstva na zjazdovkách dosahuje hrúbku od 30 do 60 centimetrov, len v niektorých vysokohorských lokalitách je to viac – napríklad na Roháčoch, Štrbskom Plese, Čertovici, Skalke alebo v Lomnickom sedle. Sneh je vzhľadom na dážd mokrý, sneží len vo vyšších polohách – cca od 1000 m n.m.

Akcie: 17.3., Jasná – snowpark, 4. kolo Slovakia Freeski cup 2018 v disciplíne slopestyle 17. 3.-18.3., Jasná, 79. rocník Velkej ceny Demänovských jaskýň a finále Slovenského pohára žiakov 17. 3., Ski Čertovica, Slovenský pohár MASTERS a Open, obrovský slalom 18.3., Polomka-Bucník, Slovenský pohár MASTERS a Open, paralelný slalom

Nízke Tatry Donovaly 35 – 50 cm veľmi dobré Chopok juh - Kosodrevina 40 - 80 cm veľmi dobré Chopok juh - Srdiečko 40 - 60 cm dobré Chopok sever 40 - 70 cm veľmi dobré Krpáčovo 40 - 60 cm veľmi dobré Mýto pod Ďumbierom 50 - 80 cm veľmi dobré Závažná Poruba 40 - 60 cm veľmi dobré Polomka - Bučník 35 - 40 cm veľmi dobré Liptovská Teplička 45 - 65 cm veľmi dobré Telgárt 50 - 80 cm veľmi dobré Tále 50 - 70 cm veľmi dobré Vyšná Boca 60 - 70 cm veľmi dobré Šachtičky 40 - 60 cm veľmi dobré Čertovica 70 -110 cm veľmi dobré Vysoké Tatry Štrbské Pleso 70 cm veľmi dobré Tatranská Lomnica 65 -155 cm veľmi dobré Starý Smokovec 50 cm veľmi dobré Podbanské 10 - 25 cm dobré Tatrasvit-Lopušná dolina 60 - 70 cm veľmi dobré Snowpark Lučivná 60 cm veľmi dobré Svit - Lopušná dolina 50 cm veľmi dobré Belianske Tatry Bachledova DENY 30 - 50 cm veľmi dobré Monkova dolina 60 cm veľmi dobré STREDNICA - Ždiar 50 cm veľmi dobré STRACHAN - Ždiar 50 - 60 cm veľmi dobré Západné Tatry Roháče - Spálená dolina 90 -100 cm veľmi dobré Oravice 30 - 40 cm veľmi dobré Žiar - Dolinky 40 - 50 cm veľmi dobré Zuberec - Janovky 70 cm veľmi dobré Veľká, Malá Fatra, Strážovské vrchy Malinô Brdo 40 - 60 cm veľmi dobré Vrátna - Paseky 30 - 50 cm veľmi dobré Vrátna - Chleb 40 -150 cm veľmi dobré Vrátna - Poludňový Grúň 20 - 50 cm veľmi dobré Winter park Martinky 65 cm veľmi dobré Jasenská dolina 40 - 50 cm veľmi dobré Kremnické a Štiavnické vrchy Krahule 20 - 60 cm veľmi dobré Králiky 70 - 80 cm veľmi dobré Skalka aréna 70 - 90 cm veľmi dobré Veporské a Stolické vrchy Kokava - línia 50 - 80 cm veľmi dobré Ski Royal Látky 60 cm veľmi dobré Javorníky Kohútka 30 - 50 cm veľmi dobré Orava a Kysuce Kasárne - Javorníky 50 - 80 cm veľmi dobré SNOWPARADISE Veľká Rača 35 - 40 cm veľmi dobré Oravská Lesná 40 - 50 cm veľmi dobré Krušetnica 30 - 40 cm veľmi dobré Kubínska hoľa 30 - 50 cm veľmi dobré Zábava - Hruštín 50 - 60 cm veľmi dobré Brezovica 25 - 40 cm dobré Vitanová 40 - 45 cm veľmi dobré Východné Slovensko Jahodná 40 - 70 cm veľmi dobré Drienica 30 cm veľmi dobré Levočská dolina 30 - 50 cm veľmi dobré Plejsy 50 cm veľmi dobré

Alpské strediská

Na alpských zjazdovkách sú dobré až veľmi dobré lyžiarske podmienky. V Rakúsku pokračuje sezóna v 180 strediskách.