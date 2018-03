TASR

EURÓPSKA LIGA: Bakoš nevystrieľal Plzni postup: Ale ľudia sú spokojní

Tridsaťštyriročný Bakoš ťahal Plzeň k postupu, ani jeho dva góly však napokon zverencom Pavla Vrbu nestačili.

Na snímke vľavo slovenský útočník Plzne Marek Bakoš. — Foto: TASR/AP

Plzeň 16. marca (TASR) - Futbalisti Viktorie Plzeň dokázali zmazať manko 0:2 z prvého osemfinálového súboja Európskej ligy UEFA 2017/18 proti Sportingu Lisabon, vďaka presným zásahom slovenského útočníka Mareka Bakoša dospela odveta do predĺženia. V ňom portugalský tím rozhodol o postupe po góle argentínskeho stredopoliara Rodriga Battagliu.

"Sme sklamaní, ale keď už sme vypadli, nech sú aspoň ľudia spokojní," citoval server idnes.cz slová Bakoša, ktorý dostal dôveru na hrote útoku pred Michaelom Krmenčíkom. "Z prvej nebezpečnej akcie sa nám podarilo streliť gól, čo nás určite povzbudilo. Veľa ľudí si nedokázalo predstaviť, že by odveta mohla mať takýto priebeh. My sme tomu verili, snažili sme sa sústrediť na náš výkon. Diváci boli svedkami zaujímavého futbalu, akurát škoda, že ďalší zážitok z postupu už nemali."

Tridsaťštyriročný Bakoš ťahal Plzeň k postupu, ani jeho dva góly však napokon zverencom Pavla Vrbu nestačili. "Od mužstva som cítil, že prvý gól ho upokojil. Počas môjho pobytu na ihrisku som cítil veľkú energiu. Hralo sa mi veľmi dobre, akurát výsledok ma mrzí." Plzeň do tretice neprešla cez osemfinálové brány v EL. "Ťažko povedať, či je pre nás ďalšia fáza zakliata. Odohrali sme zaujímavé zápasy proti Lyonu, na Fenerbahce. Tam sme tiež boli kúsok od postupu. Nedokázali sme to, ale fanúšikovia boli spokojní a to je pre nás dôležité. Do ďalšej práce môžeme ísť s čistou hlavou," dodal pre idnes.cz Bakoš, ktorý hral do 83. minúty, stredopoliar Patrik Hrošovský si v drese "viktoriánov" odkrútil celý zápas. Po vypadnutí Plzne stratil slovenský futbal aj posledné hráčske zastúpenie v tohtoročnej edícii európskych pohárov.