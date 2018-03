TASR

Výstava v Rimavskej Sobote ukazuje vesmír očami detí

Na výstave môžete vidieť všetky výtvarné práce, ktoré žiaci do súťaže zaslali.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Rimavská Sobota 15. marca (TASR) – Dohromady 302 výtvarných prác z 23 škôl môžu vidieť návštevníci výstavy Vesmír očami detí, ktorá potrvá do 30. apríla v Gemersko-malohontskom múzeu (GMM) v Rimavskej Sobote. Podľa kultúrno-výchovnej referentky a lektorky Eleny Lindisovej odborná porota už vyhodnotila najlepšie práce, ktoré postúpia do celoštátneho kola súťaže v Slovenskej ústrednej hvezdárni (SÚH) v Hurbanove.

„Do výtvarnej súťaže sa zapojili aj tohto roku žiaci materských, základných i základných umeleckých škôl z okresu Rimavská Sobota. Na výzvu zareagovalo celkovo 23 škôl, ktoré zaslali spolu 302 prác. Len pre ilustráciu – v roku 2015 to bolo 200 prác a v roku 2016 ich bolo 265,“ dodala Lindisová.

Do konca marca podľa nej budú na výstave všetky výtvarné práce, ktoré žiaci do súťaže zaslali. „V mesiaci apríl si jej návštevníci budú môcť pozrieť výstavu už len bez postupujúcich prác, ktoré budú premiestnené do SÚH v Hurbanove,“ dodala.