TASR

Dnes o 18:45 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ben Yedder sa premiérovo objavil v nominácii Francúzska

Tréner Didier Deschamps ho povolal do kádra na marcové prípravné zápasy proti Kolumbii a Rusku.

Futbalisti FC Sevilla Wissam Ben Yedder (vľavo). — Foto: TASR/AP

Paríž 15. marca (TASR) - V utorok vyradil Manchester United z Ligy majstrov a vo štvrtok si za to vyslúžil premiérovú nomináciu do francúzskej futbalovej reprezentácie. Tréner Didier Deschamps povolal útočníka Wissama Ben Yeddera do kádra na marcové prípravné zápasy proti Kolumbii a Rusku.

Dvadsaťsedemročný Ben Yedder dal v prebiehajúcom ročníku LM už osem gólov, z toho dva do siete Manchestru United v utorňajšej odvete osemfinále, ktorú jeho FC Sevilla vyhrala 2:1 a postúpila do ďalšej fázy.

"Tie dva góly nič nemenia, i keď mu pridajú na kredite. Je to Liga majstrov a zariadil triumf svojho tímu na Old Trafford. No len potvrdzujú všetky tie dobré veci, ktoré predvádzal v uplynulých sezónach. V každej z nich dal aspoň 15 gólov, pričom neštartoval vo všetkých dueloch. Dokáže nastúpiť z lavičky a rozhodnúť," povedal Deschamps.

Prvú nomináciu si vyslúžil aj obranca Atletica Madrid Lucas Hernandez. Francúzi sa stretnú s Kolumbiou 23. marca na Stade de France a o štyri dni neskôr nastúpia v Petrohrade proti Rusku.